Fechas significativas de la vida y obra de John le Carré

Estas son algunas de las principales fechas de David Cornwell, alias John le Carré, un escritor británico especializado en la novela de espías y traducido a casi 40 lenguas.

- 19 de octubre de 1931: nace en Poole, en Dorset, en el sur de Inglaterra.

- 1936: su madre abandona el domicilio y lo deja con su padre, quien acabará dos veces en la cárcel por fraude.

- 1948 a 1956: estudia francés y alemán en Berna (Suiza) y después en Oxford.

- 1954: se casa con Alison Sharp con quien tiene tres hijos y de la que se divorcia en 1971. Un año después se vuelve a casar con una editora, Valérie Eustace, y tiene un cuarto hijo.

- 1958: comienza a trabajar para la inteligencia británica en el interior del país (MI5) y escribe su primera novela "Llamada para el muerto" (1961).

- 1960: comienza a trabajar para la agencia de inteligencia exterior (MI6) cuando es segundo secretario de la embajada británica en Bonn (Alemania).

- 1963: publica "El espía que surgió del frío" (en 1964, en francés) bajo el seudónimo de John Le Carré.

- 1964: es traicionado por el agente doble Kim Philby que revela su verdadera identidad y dimite del MI6 para dedicarse a la escritura.

- 1974: publica "El topo", seguida de "El honorable colegial" (1977) y "La gente de Smiley" (1979).

- Enero de 2003: publica en el Times una diatriba contra la política del presidente estadounidense George W. Bush titulada "The United States has gone mad" (Estados Unidos se ha vuelto loco).

- 2017: publica su vigésima cuarta novela, "El legado de los espías".

- Octubre de 2019: publica su última novela, "Un hombre decente".

- 12 de diciembre de 2020: muere por neumonía en Cornualles.

rap-pau/hba/erl/mr