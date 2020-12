Falla un medicamento de Novartis contra el covid-19

Falla un medicamento de Novartis contra el covid-19Ginebra, 14 Dic 2020 (AFP) - El grupo farmacéutico suizo Novartis anunció este lunes que los ensayos clínicos con ruxolitinib no mostraron mejoras en casos severos de covid-19."El estudio de fase 3 [la última fase de ensayos humanos] no dio el resultado esperado de reducción del número de hospitalizaciones de pacientes afectados por covid-19 con complicaciones graves (muerte, ventilación mecánica o cuidados intensivos)", indicó el grupo en un comunicado."Aunque el ensayo clínico con Ruxcovid no diera los resultados esperados, seguiremos trabajando con la comunidad médica para analizar los resultados y entender mejor el covid-19 y la inhibición de la cinasa Janus" (una familia de enzimas), explico John Tsai, responsable médico de Novartis y encargado del desarrollo de los medicamentos.El grupo precisó que el hecho de que Ruxcovid no sirva para mejorar la situación de enfermos de covid-19 "no incide en los ensayos en curso sobre otras enfermedades distintas al covid-19".El ruxolitinib ya se comercializa para otras indicaciones, bajo el nombre de Javaki.vog/jhd/jvb/zm