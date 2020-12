España.-Un ex mando policial dice que el ex director de la Policía Ignacio Cosidó estaba al corriente de la 'Kitchen'

19/02/2019 El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, sentado en su escaño durante el último pleno de control al Gobierno en el Senado de la primera legislatura de Pedro Sánchez. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El exdirector adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino ha afirmado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que el ex director de la Policía Nacional y ex senador del PP Ignacio Cosidó estaba al corriente de la conocida como 'operación Kitchen', creada en 2013 para espiar al entorno familiar del extesorero 'popular' Luis Bárcenas.



Así lo ha dicho durante su declaración como investigado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que le ha citado para confirmar si él era el autor de uno de los mensajes en los que el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez protocolizó ante notario.



La declaración del ex DAO, que sólo ha contestado al juez instructor del caso 'Tándem' y a la Fiscalía Anticorrupción, ha tenido lugar justo después de que hace unos días se conociera una informe de la Unidad de Asuntos Internos aportado a la causa en el que se da cuenta de los mensajes que se intercambiaron Pino y Martínez sobre el operativo parapolicial montado con el objetivo de sustraer la información sensible del PP que guardaba Bárcenas.



Fuentes jurídicas presentes en la declaración han informado a Europa Press, que Anticorrupción ha hecho un interrogatorio exhaustivo sobre estos mensajes.



Ha sido entonces cuando Pino ha apuntado hacia Cosidó, afirmando que él mismo le informó sobre el espionaje a Bárcenas. En este sentido, ha señalado que el exdirector de la Policía estaba al corriente de todo.



