España.- PP no valora regularización fiscal del rey emérito y exige a Podemos no dar "lecciones" tras sus imputaciones

"Son necesarias siete vidas de Iglesias para igualar lo que Juan Carlos ha hecho por la democracia española", proclama Egea



El secretario general del PP, Teodoro García Egea, no ha entrado a valorar la regularización fiscal que ha realizado Juan Carlos I pero ha acusado a Podemos de estar intentado "deslegitimar" la Transición y la trayectoria del rey emérito "utilizando todas las fórmulas a su alcance". Sin embargo, ha recalcado que el partido morado no puede "dar lecciones" tras las "imputaciones" de varios de sus cargos, empezando por el vicepresidente del Gobierno y secretario general de ese partido, Pablo Iglesias.



"Son necesarias siete vidas de Pablo Iglesias para igualar lo que Juan Carlos ha hecho por la democracia española", ha manifestado García Egea en una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección del partido que ha presidido el líder de los 'populares', Pablo Casado.



Al ser preguntado si ve reprobable la conducta del rey emérito tras su pago a Hacienda y si se le debería retirar el título de rey emérito, García Egea ha entrado entrar en esa regularización fiscal y ha señalado que con Juan Carlos se pasó a una democracia de "transición pacífica" y se produjo un "abrazo entre hermanos".



ANTES DE ACUSAR A ALGUIEN, "MIRAR PRIMERO A SU PARTIDO"



García Egea ha repasado la situación judicial de varios cargos de Podemos y ha subrayado que antes que "acusar a alguien" deberían "mirar primero a su partido". Por eso, ha recriminado a Pablo Iglesias que se atreva a "dar lecciones" cuando va "camino de Supremo con un delito con agravante de género". "No sabemos si lo van a invitar al próximo 8 de marzo", ha ironizado, en alusión al llamado 'caso Dina'.



De la misma manera, ha afirmado que el portavoz parlamentario del partido morado, Pablo Echenique, también está "doblemente condenado por no pagar impuestos y Seguridad Social", al tiempo que ha aludido a la situación del número tres de Podemos, Alberto Rodríguez, quien también va "camino del Supremo" por "patear a un policía". Además, ha indicado que Juanma del Olmo, del equipo de Iglesias, "también tiene que dar explicaciones en varios juzgados de Madrid".



"Se permiten el lujo desde Podemos de hablar de otros cuando tienen al número uno, el dos y el tres del partido imputados, camino del Supremo y uno de ellos condenado", ha enfatizado, para añadir que "no todos son iguales" porque unos "hacen lo que les da la gana y siguen en el cargo" y otros optar por la "ejemplaridad". A su entender, los españoles ya se han "dado cuenta de lo que es Pablo Iglesias".



IGLESIAS TIENE QUE "NACER SIETE VECES"



Dicho esto, el número dos del PP ha puesto en valor la trayectoria y el legado del rey emérito. "Pablo Iglesias tiene que nacer siete veces para hacer algo como lo que ha hecho en su vida por la democracia y por la estabilidad de España Juan Carlos I", ha aseverado, para añadir que "resulta bastante irritante" que Pablo Iglesias o Pablo Echenique puedan "dar lecciones". "¡Cómo va a dar esa gente lecciones!", ha exclamado.



El secretario general del PP ha afirmado que su partido quería lanzar un mensaje de "tranquilidad" a los españoles porque Podemos "no va a socavar los cimientos democráticos". "Nuestra forma de gobierno es una monarquía parlamentaria porque así lo decidieron los españoles, tiene plena vigencia y el PP apoya sin fisuras a Felipe VI y a la monarquía parlamentaria", ha abundado.



Preguntado entonces si el PP de momento no va a valorar ese presunto fraude fiscal de Juan Carlos I y si el servicio que hizo a la democracia compensa la posible comisión de delitos, García Egea ha insistido en que Juan Carlos es uno de los "principales actores de la Transición y de las personas a las que España más de debe", sin entrar en otras consideraciones.



"Como a Pablo Iglesias no le gusta la Transición y parece que a Pedro Sánchez tampoco, están intentado deslegitimar ese proceso utilizando todas las fórmulas a su alcance", ha manifestado el secretario general del PP, para asegurar que la monarquía es una "garantía democrática plena integrada" en la Constitución.