Enrique Ponce se "cuela" en la última declaración de amor de Ana Soria a su adorable mascota

MADRID, 14 (CHANCE)



Ana Soria está como loca con el nuevo miembro de la pequeña "familia" que ha creado junto a Enrique Ponce, un precioso cachorro de beagle llamado Ney del que se confiesa completamente enamorada desde que llegó a sus vidas, hace poco más de una semana.



Si antes la estudiante compartía sus acertados looks a través de su cuenta de Instagram, ahora comparte imágenes de su mascota, del que apenas se separa y del que no duda en gritar a los cuatro vientos lo que significa para ella desde que se convirtió en su más fiel acompañante (con permiso de Enrique Ponce). Gracias a Ney hemos descubierto no sólo la faceta más tierna de Ana, sino también parte del impresionante ático que comparte con el torero en Almería, que la joven ha mostrado como decorado de fondo de los juegos y travesuras de su perrito.



Desterrando los rumores de crisis en la pareja definitivamente, Enrique se ha "colado" en la última dedicatoria de amor de Ana a su mascota. Y es que mientras la almeriense ha dedicado un "te quiero" a Ney con una preciosa fotografía en la que, de lo más sonriente, coge en brazos a su perro mientras disfrutan del sol en la terraza de su ático, el torero ha preferido dedicar esas palabras tan especiales a su novia.



Así, si Ana dedica sus nuevos "te quiero" a su perrito, Ponce sigue dedicándoselos a ella, y no duda en confesar "y yo te quiero a ti" en la fotografía con la que su novia presume, una vez más, de su nuevo "bebé", un paso más en su historia de amor con el torero, que atraviesa por uno de sus mejores momentos.