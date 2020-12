En Sidi Bouzid, cuna de la revolución tunecina, impera la decepción

En la cuna de la revolución tunecina, la emprendedora Khouloud Rhimi ahora puede tomar partido y hablar de política en el café con sus amigos, pero lamenta amargamente que al igual que durante el levantamiento de 2011, "no hay trabajo en Sidi Bouzid".

Esta ciudad sin peso del centro del país, que se resumía entonces a una red de calles en mal estado flanqueadas por comercios cochambrosos y edificios públicos que se caían a pedazos, se ha convertido en el símbolo de la revolución.

En este sentido, Sidi Bouzid ha tenido una atención política particular. Ahora cuenta con una gran piscina municipal, lugares de recreo y cafés con wifi donde los jóvenes de ambos sexos se juntan y pueden criticar sin temor a las autoridades.

Pero aunque ha traído una libertad sin precedentes, la revolución no ha respondido a otras reivindicaciones de los jóvenes que salieron a las calles en 2011 para expulsar a Zine el Abidine Ben Ali del poder, como son el trabajo y la dignidad.

En las ciudades del interior, el desempleo es dos o tres veces más alto que el 18% de la media nacional, en particular entre los jóvenes con diplomas.

Fue precisamente el flagelo del desempleo y el acoso policial lo que llevó al vendedor ambulante Mohamed Bouazizi, a inmolarse el 17 de diciembre de 2010 en la plaza principal de Sidi Bouzid.

- Emigrar a Europa -

Su acto activó la protesta en el interior marginado del país, un movimiento que después llegó a la capital Túnez y se propagó por todo el mundo árabe tras la caída de Ben Ali el 14 de enero de 2011.

Han pasado diez años y pese a que Túnez es el único país que prosiguió por por la vía de la democratización, muchos habitantes de Sidi Bouzid tienen la sensación de que su vida es más difícil.

"Muchos conocidos han tratado de ir a Europa", dice Khouloud Rhimi, de 25 años.

"Algunos han muerto en el mar. Otros se han inmolado. No hay trabajo y a veces incluso no hay suficiente para comida", dice.

Esta diplomada en informática en 2015 no esperó la ayuda del estado para lanzarse. En una región donde un salario no supera los 150 dinares (50 euros) al mes en muchos empleos, ha necesitado cuatro años para montar su negocio, un pequeño restaurante.

Los bancos y organismo de microcrédito no le ayudaron.

Muestra de que la región no ha conocido las mejoras tantas veces prometidas es que las zonas industriales de Sidi Bouzid siguen ocupadas por debajo del 3%, según el gobernador Anis Dhifallah.

- "Lucha fratricida" -

Además de las reticencias de los bancos, Rachid Fetini, un empresario local del textil, denuncia la falta de estrategia gubernamental para luchar contra las desigualdades y el clientelismo.

Fetini, que empleaba a 500 obreros antes de 2011, lamenta ver las máquinas de coser silenciosas en su fábrica vacía. La pandemia de coronavirus que ha puesto de rodillas la economía tunecina, ha sellado la suerte de su negocio.

"Tras la revolución, todos mis clientes abandonaron Sidi Bouzid", explica Fetini, que apoyó el levantamiento. "Tuvieron miedo", aduce y critica la cobertura mediática de esta región que es presentada como si siempre estuviera en huelga, "lo que no es en absoluto cierto".

Según él, "hay una lucha fratricida entre los partidos políticos, y los responsables locales están bloqueados a la hora de tomar decisiones". "Nadie osa firmar un documento sin cubrirse políticamente".

Muchos proyectos están obstaculizados porque "algunos lobbies no desean que se desarrolle una determinada actividad" por miedo a la competencia, explica.

Ejemplo de ello es la llamada Somaproc. Instalada a la salida de Sidi Bouzid, en un cruce estratégico, iba a ayudar a los agricultores y albergar un mercado de abastos, un matadero y un centro de investigación.

Este proyecto, que iba a dar empleo a 1.200 personas y mejorar la vida de otras 130.000, obtuvo millones de euros de ayudas extranjeras y cuenta con el apoyo del presidente Kais Saied, pero no ha salido del papel.

- La juventud pesa más -

El director Lotfi Hamdi señala una serie de obstáculos legales y administrativos, complicado por la participación de ocho organismos gubernamentales y numerosos intermediarios.

¿Se puede tener esperanza? Aunque las ambiciosas expectativas sociales se han visto ampliamente decepcionadas, la revolución ha generado cambios y ha dado un poco más de peso político a la juventud.

La introducción de una cuota obligatoria para los candidatos de menos de 36 años les ha permitido entrar en varios ayuntamientos.

"Hoy podemos participar en partidos políticos, en la sociedad, en los sindicatos", dice Hayet Amami, responsable regional de la Asociación de Diplomados Desempleados.

Feyda Khaskhoussi, licenciada en contabilidad, que trabaja como voluntaria en una asociación contra la violencia a la mujer, asegura que ha "adquirido nuevas competencias para montar proyectos". "Tengo algo nuevo que dar a la gente, no me veo como desempleada, pese a que lo que hago no está remunerado".

Pero Khouloud Rhimi lo tiene claro: "La revolución no me ha aportado nada".

