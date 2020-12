Electronic Arts se impone a Take-Two con acuerdo de 1.200 millones de dólares por Codemasters

FOTO DE ARCHIVO: Las oficinas de Electronic Arts en Los Ángeles, California, EEUU, el 27 de julio de 2020. REUTERS/Mike Blake

Por Tanishaa Nadkar

14 dic (Reuters) - La desarrolladora y distribuidora de videojuegos Electronic Arts dijo el lunes que había llegado a un acuerdo para comprar Codemasters en una operación valorada en 1.200 millones de dólares que supera un acuerdo anterior entre la empresa británica y su rival Take-Two Interactive Software.

Las acciones de Codemasters, que cotiza en la bolsa de Londres, subían un 18,7% hasta 637,84 peniques a las 0845 GMT, por encima de los 604 peniques por acción ofrecidos a los accionistas de la empresa por EA.

Codemasters, con sede en el Reino Unido, conocida por sus juegos de velocidad y carreras como el Fórmula 1 para Playstation 4, dijo que consideraba que la nueva oferta era superior a la oferta de compra de Take-Two, de 485 peniques por acción.

Take-Two dijo que estaba considerando su posición.

EA, con sede en California, así como sus rivales Activision Blizzard Inc y Take-Two, se han beneficiado de un aumento de las ventas de videojuegos en Estados Unidos porque la gente pasa más tiempo en sus casas a causa de la pandemia de COVID-19.

La oferta de EA representa una prima del 13,1% sobre el último precio de cierre de las acciones de la compañía y espera que la operación se complete en el primer trimestre del calendario 2021.

"Creemos que Codemasters es un activo atractivo con muchas de las cualidades que un consolidador podría buscar... También tiene una relación estratégica con el operador chino NetEase, ofreciendo una ruta directa al lucrativo mercado chino", dijeron los analistas de Citi.

El gigante EA, que desarrolla y distribuye juegos como The Sims, Need for Speed y FIFA, dijo que espera que el acuerdo aumente las reservas netas y la rentabilidad subyacente.

