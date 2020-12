El venezolano Otero rompe invicto de 17 partidos pero Sao Paulo sigue líder

En la imagen, el jugador Dani Alves (i) de Sao Paulo. EFE/Fernando Bizerra/Archivo

Sao Paulo, 13 dic (EFE).- El Sao Paulo mantuvo su liderato en el Campeonato Brasileño pese a caer este domingo por 0-1 ante el Corinthians con un gol del centrocampista venezolano Rómulo Otero.

Los pupilos de Fernando Diniz sumaron 17 partidos sin victorias hasta jugar hoy el clásico paulista de la vigésima quinta jornada.

Pese a la derrota, el Sao Paulo sigue como líder con 50 puntos, mientras que el Corinthians ahora es noveno con 33.

El conjunto de Vagner Mancini pudo haber aumentado la ventaja, pero desperdició la oportunidad en repetidas ocasiones.

En la segunda mitad, el Sao Paulo intentó crear oportunidades con un veloz ritmo en la cancha, pero no logró romper el sistema defensivo del rival, cuyo dominio acabó por prevalecer durante todo el encuentro.

No obstante, con el tropiezo de los paulistas, el Atlético Mineiro, comandado por el argentino Jorge Sampaoli, y el Flamengo, segundo y tercer clasificados, respectivamente, renovaron sus esperanzas en la disputa por el título de campeón brasileño.

El campeón Flamengo goleó este domingo en Río de Janeiro por 4-1 al Santos y encadenó su segunda victoria tras las amargas eliminaciones en la Copa Libertadores y la Copa do Brasil.

Con goles de Gerson, Filipe Luís y dos de Gabriel Barbosa 'Gabigol ambos de penalti, el Flamengo alcanzó los 45 enteros y el tercer puesto.

Tras las turbulencias de las últimas jornadas, el conjunto carioca recuperó poder ofensivo con el regreso de 'Gabigol', quien sufrió una seguidilla de lesiones.

El atacante Bruno Henrique volvió a brillar y, aunque no haya anotado ningún gol, participó en dos de los cuatro tantos marcados por el equipo.

El Atlético Mineiro venció la víspera a domicilio al Athletico Paranaense por 0-1, por lo que llegó a los 46 puntos y logró recortar la distancia para el líder.

El resultado de la jornada calentó las cosas, ya que el próximo miércoles el Mineiro se medirá con el Sao Paulo.

El Sport venció hoy en Fortaleza al Coritiba por 1-0 y se alejó de la zona de descenso al alcanzar 28 enteros.

El Coritiba no tuvo la misma suerte, ya que se hundió aún más en la zona de peligro y ocupa ahora la antepenúltima posición, con 21 puntos, tan solo uno más que el colista Goiás.

La vigésimo quinta jornada se completará más tarde con el clásico carioca entre el Vasco da Gama y el Fluminense.