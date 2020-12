El fin de semana deja 21.309 nuevos casos y 389 muertes en España

Un vecino del municipio murciano de Torre Pacheco camina este lunes por la calle Mayor.Torre Pacheco que está en nivel extremo, seguirá con el cierre perimetral, además de permitirse solo el servicio en terraza en los establecimientos hosteleros. EFE/Marcial Guillén

Madrid, 14 dic (EFE).- España registró 21.309 nuevos positivos de coronavirus y 389 fallecidos más desde el viernes, un repunte en las cifras que arrojan esta segunda ola de la pandemia que desde su inicio ha dejado ya 1.751.884 contagios y 48.013 muertes, según los últimos datos facilitados hoy por el Ministerio español de Sanidad.

La incidencia acumulada del virus, una de las más bajas de Europa, subió hasta en cuatro puntos hasta 193,65 casos por cada 100.000 en los últimos 14 días, de acuerdo a los datos oficiales.

En la actualidad, hay ingresados en todo el país 117.736 enfermos de covid, con una ocupación hospitalaria del 9,61% (frente al 9,22 % del pasado viernes), que en el caso de las ucis se sitúa en el 21,68 %, cuando hace tres días era del 21,98 %, en base a los datos del Ministerio.

Estos datos, para Fernando Simón, portavoz Sanitario para la pandemia, ponen de manifiesto que estamos ante una "situación delicada", y España ya no se encuentra ante un período de descenso, sino en "una posible meseta", lo que "es algo que no nos interesa".

"La posición en la que estamos es delicada porque estamos entrando en la Navidad. El riesgo de saturación de nuestros sistemas asistenciales sigue estando ahí. Después de varias semanas de descenso es normal que el impacto no se observe hasta dentro de unos días", dijo hoy en rueda de prensa.

El ministro español de Sanidad, Salvador Illa, anunció este lunes que espera recibir la primeras vacunas de la covid-19 en la primera semana de enero, ya que la Agencia Europea del Medicamento tiene previsto reunirse para aprobar la de Pfizer y BioNTech el 29 de diciembre.

Durante su intervención en un foro virtual, Illa indicó que según el acuerdo de la UE sobre la vacuna, por el cual se distribuirá "de manera equitativa y al mismo tiempo", a España le corresponden 140 millones de dosis de la vacuna para 80 millones de personas.

"Habrá vacunas para todos y sobrarán", dijo el ministro español de Sanidad, aunque recordó que no van a llegar todas el mismo día, sino progresivamente, cuando se vayan fabricando y recibiendo.

Mientras no sean seguras y eficaces, dijo, es decir, mientras no sean aprobadas por la Agencia Europea, no se distribuirán.

La segunda vacuna en ser examinada por este organismo, indicó Illa, será la de la empresa Moderna, sobre la que dictaminarán antes del 12 de enero.