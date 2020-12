Desconecta.- 8 formas que tiene la naturaleza de sorprendernos

14/12/2020 8 formas que tiene la naturaleza de sorprendernos. MADRID, 14 dic. (EDIZIONES) ¿Ovejas congeladas?, ¿un grifo de agua que parece congelado, pero que fluye?, ¿un charco de agua dentro del agua? La naturaleza tiene múltiples formas de sorprendernos, desde las más comunes como un arcoíris, una tormenta o un tornado hasta fenómenos curiosos y no tan comunes capaces de sorprender hasta al más viajado. SOCIEDAD YOUTUBE/VIDELO



¿Ovejas congeladas?, ¿un grifo de agua que parece congelado, pero que fluye?, ¿un charco de agua dentro del agua?



La naturaleza tiene múltiples formas de sorprendernos, desde las más comunes como un arcoíris, una tormenta o un tornado hasta fenómenos curiosos y no tan comunes capaces de sorprender hasta al más viajado.



Por fortuna, en tiempos de Internet no hace falta viajar para conocer las maravillas de la naturaleza que suceden a lo largo y ancho del mundo gracias a los vídeos compartidos por los testigos de estos curiosos fenómenos.



https://www.youtube.com/watch?v=zK7ABdJzL7Q



En este recopilatorio encontrarás situaciones y fenómenos sorprendentes y misteriosos. Algunos con explicación evidente detrás y otras no tan evidente donde lo paranormal gana terreno a la lógica, al menos por un instante.