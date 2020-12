Cultura.- Pete Tong y The Heritage Orchestra vuelven con 'O Come All Ye Ravers', la gran rave en streaming de Navidad

14/12/2020 Pete Tong y The Heritage Orchestra juntos en 'O Come All Ye Ravers' CULTURA LIVENOW



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El aclamado DJ Pete Tong vuelve a unir fuerzas con la Heritage Orchestra británica para reinventar su famoso espectáculo 'Ibiza Classics' en 'O Come All Ye Ravers', un concierto único que tendrá lugar el próximo sábado 19 de diciembre a las 21 horas en el O2 Arena de Londres pero que llegará a los hogares de todo el planeta a través de streaming de la mano de LIVENow.



En la que está llamada a convertirse en la mayor rave en casa de estas Navidades, 'O Come All Ye Ravers' invita al público a sumergirse en un espacio lleno de amor, vida y ritmo fusionando la música de club del aclamado DJ con las imponentes composiciones orquestales.



El espectáculo, que contará con Jules Buckley como maestro de ceremonias, será el primer evento musical en The O2 desde el cierre de locales en el mes de marzo a raíz de la pandemia de coronavirus.



"En 2020 hemos perdido el año entero, giras, espectáculos... ¡Todo! No podemos juntarnos en las discotecas o en las salas, pero podemos presentar un gran espectáculo. Actuaremos en la pista del The O2 y lo retransmitiremos para que todos puedan verlo desde casa", afirma el artista que promete que invita al público a disfrutar de estas fiestas siempre en la medida de lo posible.



"Las fiestas volverán algún día, pero ahora tenemos que aprovechar lo que podemos", proclama Pete Tong que con su espectáculo promete devolverle la vida al escenario, con intérpretes y músicos por todo escenario en un espectáculo visual de música en directo, baile y unión.



Las entradas, que ya están disponibles a través de la web de LIVENow, se pueden adquirir a un precio de 17 euros en venta anticipada y de 22,5 euros el mismo día del evento.