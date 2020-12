Coronavirus.- Trump pide que él y el resto de la Casa Blanca no tengan prioridad para la vacuna contra el coronavirus

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho saber este domingo que no está previsto que reciba la vacuna contra el coronavirus de manera prioritaria y que ha pedido a los funcionarios de la Casa Blanca que no tengan acceso a ella hasta "un poco más tarde".



"Las personas que trabajan en la Casa Blanca deben recibir la vacuna un poco más tarde, salvo que sea estrictamente necesario. He pedido que se haga este ajuste. No está previsto que reciba la vacuna, pero espero hacerlo en el momento apropiado", ha escrito en su cuenta de Twitter.



La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó el viernes la autorización de emergencia para el uso de la vacuna de Pfizer-BioNTech en Estados Unidos, cuyas primeras dosis le serían administradas a los funcionarios de la Casa Blanca, según publicó el diario 'The New York Times'.



Sin embargo, durante los últimos días Trump ha subrayado que las primeras dosis de la vacuna, que se esperan comenzarán a ser suministradas esta semana, deben ir destinadas al personal médico y sanitario, así como para los ancianos y otros grupos de riesgo.



Estados Unidos es el sexto país del mundo en autorizar el uso de la vacuna tras Reino Unido, Canadá, Baréin, México y Arabia Saudí. Se espera que durante esta semana 2,9 millones de dosis sean enviadas para su uso en el país.



Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia, con más de 16,25 millones de casos acumulados y 199.163 fallecidos, según los últimos datos ofrecidos por la Universidad Johns Hopkins.