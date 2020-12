Coronavirus.- Países Bajos cierre colegios, edificios públicos y comercios no esenciales hasta el 19 de enero

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El primer ministro holandés, Mark Rutte, ha anunciado este lunes un "confinamiento duro" que incluye el cierre de los colegios, institutos y universidades, así como los edificios públicos y los comercios no esenciales hasta el 19 de enero en un intento de atajar los contagios de coronavirus. Se impone el teletrabajo y las reuniones en el exterior se limitan a dos personas.



"Somos conscientes del calado de esta decisión teniendo en cuenta que estamos en época navideña. Ha sido un año de tristeza y luto para muchos (...) y la tensión y la soledad han afectado a todas las generaciones", ha afirmado Rutte en un mensaje televisado a la nación, acompañado por los gritos y protestas de grupos contrarios a las restricciones que protestaban cerca de su oficina. "Es un mensaje duro para los comercios, pero es lo que tenemos que hacer", ha remachado.



Los centros de enseñanza permanecerán cerrados excepto para la celebración de exámenes o para prácticas, mientras que en cuanto a los comercios solo podrán abrir los mercados, las farmacias y las lavanderías.



Además se limita a dos el número de personas que se pueden reunir, y siempre en exterior. Rutte ha puesto como ejemplo que se puede quedar para pasear con un amigo, pero siempre manteniendo la distancia de 1,5 metros. Por ello se limitan los deportes de exterior a aquellos que se puedan practicar con dos personas, aunque se sigue recomendando el ciclismo o el paseo.



Las bibliotecas seguirán abiertas, pero solo para el préstamo y devolución de libros, mientras que los hoteles podrán seguir funcionando, aunque sin proporcionar comida ni bebida a sus clientes.



Las funerarias también seguirán abiertas y los grupos de riesgo podrán seguir acudiendo a los centros sociales. Además se cierran todos los centros de trabajo que impliquen contacto físico y que no sean de atención sanitaria.



En cuanto a los viajes, se prohíbe cualquier desplazamiento al extranjero hasta el mes de marzo. "Quedaos en casa y no viajéis a menos que sea necesario", ha subrayado Rutte. "Evidentemente puedes viajar a la casa que has alquilado para Navidad, pero mientras estés allí deberás cumplir también con las normas", ha añadido.



En lo que respecta a los viajes desde el extranjero, desde este mismo martes las personas que lleguen a Países Bajos procedentes de países que no pertenezcan a la UE deberán demostrar con documentación que han dado negativo en una prueba del virus.



Este lunes las autoridades sanitarias holandesas han informado de 8.457 nuevos contagios y 34 muertes por coronavirus para sumar un total de 621.944 casos confirmados y 10.082 muertes. Países Bajos ha comenzado una tercera ola de contagios sin haber reducido la segunda que se inició a finales de septiembre.