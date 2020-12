Coronavirus.- El Supremo de Brasil da 48 horas al Gobierno para fijar los plazos de vacunación contra la COVID-19

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Ricardo Lewandowski, ha dado este domingo un plazo de 48 horas al Ministerio de Salud para fijar el calendario de vacunación contra la COVID-19, después de que el país haya superado este fin de semana la cifra de 181.000 fallecidos.



El plan de vacunación, que ya le fue entregado al Supremo el pasado viernes, prevé la disponibilidad de 108,3 millones de dosis para más de 51 millones de personas pertenecientes a los llamados grupos de riesgo, que serán suministradas en cuatro fases distintas.



No obstante, el texto no contempla todavía las fechas de inicio y finalización de esta primera parte del proceso, en el que participarían médicos, profesionales sanitarios y ancianos, aunque el objetivo del Gobierno es que se pueda iniciar el proceso a lo largo del primer semestre de 2021.



El Ministerio de Salud ha explicado la ausencia de fechas alegando que presentar información sin la debida identificación de una vacuna aprobada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), "no forma parte de las prácticas de seguridad y eficiencia del Programa Nacional de Inmunizaciones" de su cartera.



En paralelo, la cartera ha confirmado este domingo 279 nuevos fallecidos a causa del coronavirus, lo que significa un total de 181.402 víctimas mortales. La cifra de contagios en las últimas 24 horas es de 21.825, para un total de 6.901.952 casos acumulados.



La cifra de personas recuperadas ha ascendido a 5.982.953, mientras que la de personas en observación es de 737.597.



El sureste del país es la región más golpeada de la pandemia, con los estados de Sao Paulo, Río de Janeiro, y Minas Gerais, encabezando las listas de contagios y fallecidos. En total, en esta zona de Brasil hay más de 2,40 millones de casos acumulados y 83.001 muertos.