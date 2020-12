Coronavirus.- Colombia suma otros 8.000 contagios y casi 200 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas

La alcaldesa de Bogotá recomienda el aislamiento voluntario antes de las reuniones navideñas



El Ministerio de Salud de Colombia ha informado este domingo de 8.163 nuevos casos de coronavirus y del fallecimiento de otras 197 personas a causa de la enfermedad, así como otras 6.126 altas médicas.



Las autoridades sanitarias del país cafetero han confirmado 1.417.072 casos acumulados, de los cuales 1.310.425 corresponden a personas que han logrado superar el virus, mientras que, por otro lado, 38.866 han fallecido.



Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha pedido a los ciudadanos de la capital colombiana que se aíslen de manera voluntaria en sus hogares con vistas a reducir el número de contagios y muertes que se ha producido en la ciudad antes de que comiencen de manera oficial las fiestas de Navidad.



"Cualquiera que quiera verse con sus papás o con sus abuelos debería aislarse ocho días antes del 24 de diciembre. Desde el próximo miércoles las personas que quieran estar en una reunión familiar pequeña, con ventilación, con mascarilla, en todo caso deberían estar aislándose para no poner en riesgo a su familia", ha recomendado López.



La alcaldesa ha insistido durante un diálogo para la emisora Caracol Radio en que en caso de que no se respeten las medidas y protocolos de seguridad durante esta Navidad, no sólo se pondrá en riego la red hospitalaria de Bogotá, sino que se corre el riesgo de sufrir la pérdida de vidas humanas.



La ocupación hospitalaria en Bogotá está por encima del 56 por ciento, después de que se haya producido un repunte de casos en las últimas semanas. La capital colombiana continúa siendo la región más afectada del país, con 405.649 positivos, 2.500 en las últimas 24 horas, así como 8.880 fallecidos.