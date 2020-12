Corea del Sur supera por primera vez los 1.000 casos diarios de covid-19

Corea del Sur registró este domingo el segundo récord consecutivo en el número de infectados diarios de covid-19 y superó por primera vez el millar de casos, según fuentes oficiales. EFE/EPA/JEON HEON-KYUN

Seúl, 13 dic (EFE).- Corea del Sur registró este domingo el segundo récord consecutivo en el número de infectados diarios de covid-19 y superó por primera vez el millar de casos, según fuentes oficiales.

La Agencia para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea (KDCA) informó de que en las últimas hubo 1.030 personas más infectadas, hasta un total de 42.766 contagiados. El récord anterior, este sábado, estaba en 950 casos.

La KDCA señaló que en las últimas horas hubo dos personas más que murieron por el nuevo coronavirus, lo que coloca la cifra de fallecidos en 580.

Las autoridades han venido anticipando en las últimas horas la posibilidad de aplicar nuevas restricciones sociales para atajar la expansión del covid-19, que se sumarían a la que ya están vigentes en áreas como Seúl y sus alrededores.

En una reunión de emergencia realizada este domingo, el presidente surcoreano, Moon Jae-in, dijo que el país vive "la peor crisis" desde que llegó el virus, en enero pasado, y se atraviesa un momento "crucial" en la lucha contra la pandemia.

"No hay ningún lugar al que se pueda retroceder", afirmó el gobernante en declaraciones reproducidas por la agencia Yokhap. "Son momentos desesperados en los que el Gobierno debe hacer todo lo posible para evitar la extensión del coronavirus", agregó.

Moon anticipó que si continúa empeorándose la situación, el Gobierno estudiará la posibilidad de recurrir al nivel máximo de restricciones sociales, el tercero, a partir del nivel 2,5 que está vigente ahora en Seúl y sus alrededores.

"Si no podemos parar la extensión del virus, tendremos que considerar elevar el esquema de distanciamiento social al nivel 3", advirtió.

Este nivel 3 no implica un confinamiento que ha habido en algunos lugares de Europa y Estados Unidos, pero busca restringir las actividades sociales y laborales e implica sólo clases a distancia y la prohibición de reuniones mayores de diez personas.