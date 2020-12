Con la nómina diezmada por la covid-19, Junior busca la remontada en Chile

Fredy Hinestroza (d) de Junior disputa un balón con Víctor González de Coquimbo el 9 de diciembre de 2020, en un partido de la Copa Sudamericana entre Junior y Coquimbo Unido en el estadio Metropolitano en Barranquilla (Colombia). EFE/Ricardo Maldonado

Barranquilla (Colombia), 14 dic (EFE).- Con la plantilla aún diezmada por el coronavirus, pero con su estrella Teófilo Gutiérrez, el Junior de Barranquilla partió en la madrugada de este lunes a Chile, donde el miércoles buscará la remontada ante el Coquimbo Unido en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El equipo dirigido por Luis Amaranto Perea, quien no viajó al país austral porque contrajo covid-19 y se mantiene aislado, perdió la semana pasada por 1-2 en su estadio en un partido en el que debió alinear a la mayoría de los suplentes porque buen parte de los titulares también estaban contagiados.

Junior, que tres horas antes del viaje fue eliminado en las semifinales del torneo colombiano en su estadio por el América de Cali, buscará cerrar una accidentada temporada en la que, además de un reinicio irregular de temporada y el cambio de entrenador, la plantilla también ha estado reducida por los casos de coronavirus.

La nómina que partió al sur del continente al inicio de este lunes es la misma que convocó el cuerpo técnico ante el América, a la que se sumó el defensor central Daniel Rosero, quien no había podido actuar el fin de semana por acumulación de tarjetas amarillas.

La esperanza de los barranquilleros es el regreso de Teófilo Gutiérrez para acompañar en la delantera al goleador Miguel Ángel Borja.

Para el partido ante América, Gutiérrez estuvo en el banco de suplentes con el fin de guardarlo para el partido ante Coquimbo, pero debió entrar en el segundo tiempo en un frustrado intento de igualar el partido.

El martes de la semana pasada antes del partido en Barranquilla ante Coquimbo Unido, el Junior comunicó que se habían contagiado con el coronavirus ocho jugadores y dos integrantes del cuerpo técnico, y en las nuevas pruebas realizadas el sábado el plantel informó que tres de los contagiados ya se recuperaron, pero que hay dos nuevos contagios en la plantilla.

Junior no solamente deberá ganar en condición de visitante en el estadio municipal Francisco Sánchez Rumoroso, de la ciudad de Coquimbo, sino que tendrá que hacerlo por más de un gol y sin recibir anotaciones, ya que así está obligado por los dos tantos del cuadro chileno en Barranquilla.

Al participar en tres competiciones al mismo tiempo -la liga de la que ya fue eliminado, la Copa Sudamericana y la Copa Colombia- el técnico Luis Amaranto Perea expresó en días pasados su preocupación por el desgaste de los jugadores junioristas, debido a la cantidad de partidos acumulados en el año.

La mejor participación que ha tenido el Junior de Barranquilla en un torneo continental fue precisamente en la Copa Sudamericana del año 2018 cuando, bajo la dirección del colombo-uruguayo Julio Avelino Comesaña, perdió la final en la tanda de tiros desde el punto penalti ante el brasileño Athletico Paranaense.