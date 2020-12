Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Se acerca el plan de estímulo bipartidista, comienza la entrega de vacunas y las conversaciones sobre el brexit continúan después de la fecha límite.

Esta semana

Después de que el presidente, Donald Trump, firmara el proyecto de ley de gasto provisional el viernes, el Congreso tiene una semana para llegar a un acuerdo de ley de gasto de US$1,4 billones para todo el año combinado con los fondos de ayuda para el covid-19. Un grupo bipartidista de legisladores planea presentar un plan de estímulo de US$908.000 millones más tarde hoy. También presentará un paquete más pequeño de US$748.000 millones que no incluye las disposiciones de ayuda a los Gobiernos estatales y locales ni las protecciones de responsabilidad para los empleadores, que han sido los mayores puntos de conflicto en las negociaciones hasta ahora. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, planean hablar nuevamente hoy, mientras que el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, ha sugerido que el Congreso avance con el proyecto de ley más pequeño.

Despliegue

Los primeros envíos de las vacunas de Pfizer Inc.-BioNTech SE a EE.UU. están programados para llegar esta mañana, y las dosis llegarían el miércoles a los 50 estados de EE.UU., según Gustave Perna, general del ejército que se desempeña como director de operaciones de Operation Warp Speed. Espera que haya 40 millones de dosis disponibles para fin de mes si la vacuna de Moderna Inc. recibe la autorización de uso de emergencia a finales de esta semana. Si bien la rápida velocidad del despliegue es una gran noticia para 2021, las restricciones siguen vigentes por ahora, y Londres parece estar listo para volver al nivel más estricto en los próximos días, y los números de casos se mantienen altos en todo EE.UU.

Esfuerzo adicional

Para sorpresa de casi nadie, la fecha límite para las conversaciones sobre el brexit del domingo pasó sin un acuerdo y sin el final de las conversaciones. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijeron que “haremos un esfuerzo adicional” para llegar a un acuerdo, elevando las esperanzas de que podría concretarse un trato. Si bien la libra británica subió más de 1,5% esta mañana, la continua incertidumbre sobre el resultado de las conversaciones, el costo relativo para protegerse contra una caída frente al euro en las próximas tres semanas, sigue cerca del nivel más alto desde 2016.

Los mercados caen

La continua esperanza de algún tipo de paquete de estímulo de Washington y las imágenes de las vacunas estadounidenses en los camiones de reparto están ayudando a levantar el ánimo de los inversionistas. Durante la noche, el índice MSCI Asia-Pacífico agregó 0,2%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con un alza de 0,6%. En Europa, el índice Stoxx 600 había ganado 0,9% a las 5:50 a.m., hora del este, siendo las acciones bancarias las que registraron los mejores resultados. Los futuros del S&P 500 apuntan a una apertura al alza y el rendimiento del Tesoro a 10 años era de 0,916%. El petróleo subió de nuevo a raíz de la explosión de un petrolero en Medio Oriente, y el oro cayó.

¿Elección terminada?

Hoy es el día en que Colegio Electoral se reúne para elegir oficialmente a Joe Biden. Algunos legisladores republicanos han dicho que este debería ser el fin de los intentos del presidente Trump de anular el resultado de las elecciones, y el senador Lamar Alexander de Tennessee dijo ayer que espera que el presidente “ponga al país primero” y felicite a Biden. El Congreso contará oficialmente los votos del Colegio Electoral y declarará al ganador el 6 de enero.

