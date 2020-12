Casa Real.- Sirvent (CUP) cree que no se puede perseguir la corrupción sin cuestionar "aparatos del Estado"

02/12/2020 Sirvent (CUP) cree que no se puede perseguir la corrupción sin cuestionar "aparatos del Estado". La diputada de la CUP en el Parlament Maria Sirvent ha asegurado este lunes que se no puede perseguir la corrupción sin cuestionar los "aparatos del Estado", entre los cuales el poder judicial, la Monarquía y la Constitución. CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA POLÍTICA



BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)



La diputada de la CUP en el Parlament Maria Sirvent ha asegurado este lunes que se no puede perseguir la corrupción sin cuestionar los "aparatos del Estado", entre los cuales el poder judicial, la Monarquía y la Constitución.



En el debate monográfico sobre corrupción que Cs solicitó celebrar tras hacerse pública la operación Voloh, Sirvent ha reivindicado que "nadie puede negar el compromiso insobornable" de la CUP en la lucha contra la corrupción.



Tras repasar múltiples casos de corrupción política que ha habido en Catalunya y en el resto de España, ha señalado que "el capitalismo es lo que tapa determinadas vergüenzas, no la estelada", por lo que ha apostado por cambiar el modelo socioeconómico para frenar las malas praxis.



"El problema es estructural", ha advertido Sirvent, que también ha criticado que el Congreso no investigue al rey emérito así como el papel de la Casa Real.



También ha lamentado que el marco jurídico de la Constitución impida que el pueblo catalán "tenga soberanía nacional y de cualquier tipo".