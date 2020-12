Casa Real.- Aragonès ve "corrupción sistémica" en la Monarquía y afea a Cs que la han disculpado

14/12/2020 Aragonès ve "corrupción sistémica" en la Monarquía y afea a Cs que la han disculpado . El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha alertado este lunes de la "corrupción sistémica" que, a su juicio, caracteriza a la Monarquía española y ha replicado al líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, que son ellos quienes miran hacia otro lado y que la han disculpado. CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA POLÍTICA



BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)



El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha alertado este lunes de la "corrupción sistémica" que, a su juicio, caracteriza a la Monarquía española y ha replicado al líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, que son ellos quienes miran hacia otro lado y que la han disculpado.



En el debate monográfico sobre corrupción en el pleno del Parlament, ha afirmado que "la corrupción marca el ADN político de la Monarquía" y, según él, es el tipo de corrupción más perjudicial porque la democracia no se puede defender.



Aragonès ha sostenido que ante la corrupción no hay neutralidad posible y que hay que denunciarla venga de donde venga: "No hay himnos ni banderas ni 'vivas' que puedan tapar cualquier tipo de corrupción".



Así, ha reprochado a Carrizosa, que en su intervención inicial del debate ha acusado a Aragonès de tapar la corrupción, haber hecho un repaso de diferentes casos de corrupción o de investigaciones por presuntas irregularidades sin haber mencionado a la que puede afectar a la Casa Real: "La ha disculpado. Ha mirado hacia otro lado. Ha hecho lo que usted acusaba de hacer en este pleno".



Considera que la corrupción no puede quedar impune y ha criticado que "la inviolabilidad de determinadas instituciones es un insulto a la democracia".



Además, ha cargado contra "los montajes policiales con el objetivo de hacer ruido mediático contra movimientos políticos democráticos para desestabilizar" al independentismo o a partidos que cuestionan el 'statu quo'.



"Quieren embadurnarnos a todos con el sambenito de una corrupción sistémica cuando no todos somos iguales", ha subrayado el vicepresidente.