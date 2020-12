Canadá empieza a inmunizar contra covid-19 tras recibir las primeras vacunas

La ministra de Sanidad de Canadá, Patty Hajdu, reconoció en Montreal, donde asistió a las vacunaciones realizadas en el Centro Geriátrico Maimonides, que se había emocionado y se le saltaron las lágrimas con el inicio de las inmunizaciones. EFE/ José Méndez/Archivo

Toronto (Canadá), 14 dic (EFE).- Canadá inició este lunes la inmunización contra la covid-19 después de recibir la noche del domingo un pequeño lote inicial de vacunas producidas por Pfizer que han empezado a ser administradas en Toronto y Montreal a trabajadores, personal sanitario y residentes de instituciones geriátricas.

Una de las primeras personas que recibió el suero de Pfizer en Canadá fue Anita Quidangen, trabajadora del Centro Rekai de Toronto, un sitio asistencial para personas que necesitan cuidados continuados, quien reconoció ante las cámaras de televisión tras recibir la inyección que estaba "emocionada".

Casi al mismo tiempo, en la ciudad de Quebec, Giséle Lévesque, una mujer de 89 años que reside en un geriátrico, recibió otra de las dosis del lote inicial de vacunas de Pfizer que llegaron el domingo al aeropuerto de Montreal, procedentes de la planta que la farmacéutica tiene en Bélgica.

249.000 DOSIS PARA ANTES DE FIN DE AÑO

Canadá tiene previsto recibir en las próximas horas un total de 30.000 dosis de la vacuna de Pfizer, parte del compromiso de la compañía de entregar antes de fin de año a las autoridades canadienses 249.000 de las 20 millones de dosis que Ottawa ha adquirido a la farmacéutica.

Pese a que el número de vacunaciones que se llevarán a cabo el lunes en todo el país es pequeño -el envío inicial se ha dividido entre 14 centros de distribución repartidos por las 10 provincias canadienses-, las autoridades canadienses celebraron las primeras inmunizaciones como un momento histórico.

La ministra de Sanidad de Canadá, Patty Hajdu, reconoció en Montreal, donde asistió a las vacunaciones realizadas en el Centro Geriátrico Maimonides, que se había emocionado y se le saltaron las lágrimas con el inicio de las inmunizaciones.

"Sé cuánta preocupación y ansiedad padecen las familias y los trabajadores sanitarios en todo el país, así que veo esto como un primer paso hacia la luz", declaró Hajdu durante una rueda de prensa.

Por su parte, el primer ministro de la provincia de Ontario, Doug Ford, agradeció en un comunicado el trabajo que realiza Quidangen cuidando a "los más vulnerables".

"Ha trabajado sin descanso para cuidar a algunos de los más vulnerables, tanto durante esta pandemia como desde sus primeros días como personal de apoyo en 1988. Anita ha pasado años arremangándose para proteger nuestra provincia y hoy no ha dudado para encontrar una nueva forma de hacerlo", dijo Ford.

ONTARIO Y QUEBEC, LAS PROVINCIAS MÁS CASTIGADAS

Las provincias de Ontario y Quebec, las dos más pobladas del país y donde se encuentran los dos mayores centros urbanos de Canadá, Toronto y Montreal, están siendo las más castigadas por la pandemia.

En Quebec, 165.535 personas han contraído la enfermedad y 7.533 personas han muerto; en Ontario, la cifra de contagiados es 142.121 y la de fallecidos de 3.972, mientras que en todo el país se han registrado hasta el momento 466.714 infecciones y 13.505 decesos.

La ministra de Contratación Pública de Canadá, Anita Anand, declaró hoy durante una rueda de prensa que Ottawa prevé recibir otras 30.000 dosis de la vacuna de Pfizer la próxima semana para continuar con el proceso de inmunización de trabajadores sanitarios y de personas vulnerables.

Y para finales de marzo de 2021, Canadá debería haber recibido ya cuatro millones de dosis de Pfizer, lo que permitirá inmunizar a dos millones de personas, ya que se necesitan dos dosis para completar el tratamiento.

En total, Canadá se ha comprometido a adquirir 414 millones de dosis de vacunas contra la covid-19 de siete compañías farmacéuticas.

La próxima vacuna que podría recibir el visto bueno de las autoridades canadienses para su distribución y uso es la desarrollada por Moderna.

AYUDA A PAÍSES EN DESARROLLO FRENTE A LA PANDEMIA

Aunque todavía no hay fecha prevista para su aprobación en Canadá, Anand reconoció que Ottawa está en conversaciones con Moderna para recibir de forma anticipada un primer lote del suero que no requiera de tantas exigencias logísticas como la de Pfizer, que tiene que ser almacenada a -70 grados centígrados.

También hoy, el Gobierno canadiense anunció que Ottawa contribuirá con 485 millones de dólares canadienses (unos 378 millones de dólares estadounidenses) para que los países en desarrollo puedan hacer frente a la pandemia.

Canadá, que ha sido criticado por adquirir 10 veces más vacunas contra la covid-19 que la población del país, dijo que casi la mitad del dinero estará destinado para que Unicef compre tres millones de tratamientos contra la enfermedad y el resto, a una coalición de organizaciones internacionales y países que están desarrollando la producción de vacunas, tratamientos y diagnósticos de la pandemia asequibles.