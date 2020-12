Brecha salarial de migrantes ya se ampliaba antes del covid

(Bloomberg) -- Los trabajadores migrantes en las economías más ricas del mundo ganan 12,6% menos que los trabajadores nacionales, y la brecha se está ampliando, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Según la entidad, los migrantes en países de ingresos altos tienen más probabilidades de tener un trabajo precario y más de una cuarta parte está empleado con contrato temporal. Esa es, en parte, la razón por la cual estos trabajadores se vieron más afectados por los cierres de actividades debido al coronavirus.

El nuevo informe abarcó 49 países, principalmente de Europa y América, y mostró que la brecha salarial se ha ampliado en muchos países en los últimos años, incluidos Italia, Holanda, Portugal y Noruega.

“Los trabajadores migrantes a menudo enfrentan desigualdad de trato”, a pesar de que “juegan un papel fundamental en muchas economías”, señaló Michelle Leighton, jefa del Servicio de Migración Laboral de la OIT.

Además de los salarios, mencionó el acceso al empleo y la capacitación, las condiciones de trabajo, la seguridad social y los derechos sindicales.

El covid-19 ha empeorado la situación, ampliando la brecha laboral. Decenas de millones de trabajadores migrantes perdieron sus empleos, ya que estaban en trabajos manuales y no podían trabajar de manera remota.

El informe de la OIT también mostró que las trabajadoras migrantes, que se concentran en labores de cuidado doméstico, ganan 21% menos que sus homólogos nacionales masculinos. La cifra es mayor que la brecha salarial de género de 16% en los países encuestados.

