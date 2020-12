Brasil suma 25.193 contagios y 433 muertes por la covid-19 en el último día

Vista de la entrada a la sede de la Coordinación Regional de Emergencias, adscrita al Hospital Municipal Miguel Couto de Leblon, en Río de Janeiro (Brasil). EFE/FABIO MOTTA/Archivo

Brasilia, 14 dic (EFE).- Brasil notificó 25.193 nuevos contagios y 433 muertes relacionadas con la covid-19 en el último día, en medio de un nuevo repunte de la pandemia en el país que ya deja un total de 181.835 fallecidos, informaron este lunes fuentes oficiales.

El Ministerio de Salud indicó en su balance diario que el número de infectados con el nuevo coronavirus ascendió hasta los 6.927.145, con una tasa de incidencia aún elevadísima que se sitúa ahora en los 3.296 casos por cada 100.000 habitantes.

Brasil, con una población de unos 212 millones de personas, es el segundo país del mundo con más decesos por la enfermedad, solo detrás de Estados Unidos, y el tercero con más casos confirmados, después de EE.UU. y la India.

El índice de mortalidad subió en el país hasta los 87 óbitos por cada 100.000 habitantes, frente al 86,3 registrado en la víspera.

El Gobierno también informó que el número de curados representa ahora el 86,8 % del total de casos registrados en el país.

La pandemia avanza nuevamente por varios estados del país, entre ellos Sao Paulo, la región más poblada y las más afectada por la crisis sanitaria al contabilizar 1.337.016 infectados y 44.050 óbitos.

Con buena parte de la estructura hospitalaria que se montó durante lo peor de la pandemia ya desactivada, algunas localidades del interior paulista han registrado un rápido crecimiento de casos de covid-19 que ha vuelto a presionar de forma preocupante al sistema de salud.

En Río de Janeiro, el segundo estado con más muertes (23.740), los hospitales públicos de su capital homónima siguen al borde del colapso con alrededor del 90 % de las camas de terapia intensiva ocupadas y una lista de espera de pacientes que sigue creciendo.

En medio de esta nueva aceleración, los expertos epidemiológicos han reforzado la necesidad de mantener las medidas de distanciamiento social, en medio de una relajación por parte de la sociedad brasileña después de casi diez meses de pandemia.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, Raquel Stucchi, infectóloga de la Universidad de Campinas y consultora de la Sociedad Brasileña de Infectología (SBI), hizo un llamado para que los jóvenes eviten las aglomeraciones y celebren las fiestas navideñas de forma virtual.

"¿Usted sabía que los hospitales están llenos? ¿Llenos y con muchas personas jóvenes, sanas, bonitas, que se creían saludables y que no iban a enfermedad de ninguna forma?, dijo la especialista.

"Y los hospitales también están llenos de las personas con las que estuvieron en contacto. Padres, tíos, abuelos, que se quedaron en casa, no se cansaron de la soledad y se resguardaron, pero que recibieron la visita del hijo, el sobrino, el nieto, y enfermaron", completó visiblemente emocionada.

Por ello, pidió a los jóvenes que se queden en casa y no "promuevan fiestas" ni aglomeraciones, ni encuentros para el "amigo secreto", típicos en estas fechas de fin de año en Brasil.