Brasil se arriesga a perder voto en la ONU si no paga US$113M

(Bloomberg) -- Brasil corre el riesgo de perder su voto en Naciones Unidas si no paga una parte de lo que le debe a la organización global, que se enfrenta a una creciente crisis de efectivo a medida que la crisis del covid-19 ejerce presión sobre los presupuestos de todo el mundo.

Brasil necesita hacer un pago mínimo de US$113 millones de su deuda total de US$391 millones para fin de mes, a fin de mantener su voto en la Asamblea General, escribió el secretario general adjunto de la ONU, Chandramouli Ramanathan, en una carta a la misión brasileña ante la ONU vista por Bloomberg.

Los ministerios de Asuntos Exteriores y Economía de Brasil no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

La ONU está bajo presión financiera debido a retrasos en los pagos de varios países, incluido Estados Unidos, pero ninguna economía importante del G20 ha corrido el riesgo de perder su voto con tanta frecuencia. Brasil evitó un escenario similar el año pasado, pagando en el último minuto.

De acuerdo con las normas de la ONU, un país con atrasos totales iguales o mayores que el total de sus contribuciones adeudadas durante los últimos dos años completos puede perder su voto en la Asamblea General, a menos que pueda reclamar alguna excepción, como lo han hecho algunos países más pequeños.

“En nombre del secretario general, me gustaría apelar, a través de usted, a su gobierno para la pronta remisión de las cantidades anteriores”, escribió Ramanathan al embajador de Brasil ante la ONU, Ronaldo Costa Filho. “En particular, me gustaría señalar que hasta ahora 135 Estados miembro han pagado sus contribuciones al presupuesto ordinario de Naciones Unidas para 2020 y todos los años anteriores”.

Nota Original:Brazil Risks Losing UN Vote Unless It Settles $113 Million Debt

©2020 Bloomberg L.P.