Banxico logra respiro ante proyecto de ley que intenta bloquear

(Bloomberg) -- El banco central de México logró un respiro cuando un proyecto de ley que podría obligarlo a comprar dinero proveniente del narcotráfico quedó fuera de la agenda del Congreso para el lunes.

El Banco de México también recibió un impulso cuando un grupo de bancos privados y el grupo de presión empresarial más influyente del país, CCE, se manifestaron el domingo en apoyo de sus esfuerzos para acabar con la legislación.

La ley aún podría ser aprobada, aunque parece menos probable porque la Cámara de Diputados no debatirá el proyecto de ley el lunes, según una copia de la agenda vista por Bloomberg News. Dado que el Congreso entra en receso el martes por las festividades de Navidad, esto podría significar que el proyecto de ley se pospondría para el próximo año.

La legislación, que obtuvo la aprobación del Senado la semana pasada, obligaría al banco central a comprar moneda extranjera a los bancos locales, que terminan con un exceso de dólares por concepto de remesas y turismo. Muchos de los dólares que circulan en México provienen del narcotráfico, y funcionarios consideran que existe un riesgo de que el banco central pueda enfrentar sanciones estadounidenses por manejar inadvertidamente dinero ilegal.

El domingo, bancos privados como Banco Santander México, la unidad mexicana de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Grupo Financiero Banorte SAB y Citibanamex, la unidad local de Citigroup Inc., emitió un comunicado en el que critica la legislación y apoya al banco central.

La ley propuesta aumentaría el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y perjudicaría a la economía al socavar “la confianza internacional ganada durante muchos años por el Banco de México y los bancos mexicanos”, dicen los prestamistas en su comunicado.

Partidarios dicen que el proyecto de ley facilitaría a los migrantes mexicanos cambiar dólares en un mercado que se ha visto afectado por el endurecimiento de los controles estadounidenses contra el lavado de dinero.

El sábado, líderes del Senado del partido gobernante Morena dijeron que la mayoría respaldaba el proyecto de ley y que el banco central debería establecer controles para reducir el riesgo de aceptar dinero ilícito. El proyecto de ley evitará que los migrantes tengan que vender dólares con pérdidas a las casas de cambio, dijeron los legisladores.

“Nunca fue por la vía rápida”, dijo Ignacio Mier, líder del partido Morena en la Cámara de Diputados, en una entrevista telefónica. “No intentamos ni pretendemos de ninguna manera limitar la autonomía del Banco de México”.

Mier dijo que los legisladores escucharán el testimonio del presidente de la asociación bancaria de México el lunes.

El banco central dice que las remesas en efectivo representan solo 1% de las remesas totales y no justifican el daño colateral que el proyecto de ley podría causar.

Dado que la mayoría de las remesas se envían por cable a casa, toda la justificación declarada para el proyecto de ley es cuestionable, dijo Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México.

“Esto no será un beneficio para la gran masa de trabajadores mexicanos en Estados Unidos, ni para sus familiares en México”, dijo Serrano.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que se debe respetar la decisión de los legisladores al respecto. El gobernador del banco central, Alejandro Díaz de León, ha amenazado con impugnar la ley en la Corte Suprema de Justicia si se aprueba, con el argumento de que viola la independencia del banco central, que López Obrador había prometido respetar.

El proyecto de ley fue aprobado por el Senado el miércoles luego de que los legisladores de Morena ignoraran las preocupaciones planteadas por el banco central. Si la Cámara de Diputados realiza algún cambio, tendría que ser devuelto al Senado.

Sergio Luna, quien recientemente renunció a su cargo de economista en jefe en Citibanamex, dijo que la aprobación de este proyecto de ley actuaría como un imán para dinero ilícito de todo el mundo.

Nota Original:Banxico Wins Respite on Law It’s Trying to Block (Correct)

©2020 Bloomberg L.P.