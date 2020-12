AMP.- Coronavirus.- Alemania rebaja el balance diario con 16.300 casos nuevos de coronavirus y suma 188 muertos

El ministro de Economía alemán dice estar "relativamente seguro" de que no habrá una nueva recesión por el nuevo confinamiento



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 16.362 casos nuevos y 188 muertos, frente a los 20.200 contagios y los 321 decesos de la jornada anterior, según el balance publicado por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del control de las enfermedades infecciosas.



Con los nuevos datos, el balance de la pandemia en territorio germano asciende a 1.337.078 personas contagiadas y 21.975 decesos. En cuanto a las recuperaciones, la cifra asciende a 984.200 personas curadas, incluidas 16.300 que han recibido el alta en las últimas 24 horas.



Las regiones alemanas más afectadas por la pandemia son Renania del Norte-Westfalia (317.966 casos y 4.489 fallecidos), Baviera (259.793 contagiados y 4.895 muertos) y Baden-Wurtemberg (188.241 positivos y 3.425 víctimas mortales). En Berlín el balance se eleva a 78.796 personas contagiadas y 821 decesos.



En este contexto, el ministro de Economía alemán, Peter Altmaier, ha afirmado este lunes que "relativamente seguro" de que el país no se verá abocado a una recesión como consecuencia del segundo confinamiento por la pandemia.



"Estoy relativamente seguro de que no experimentaremos una recesión como la que sucedió en primavera", ha asegurado Altmaier, en declaraciones a la cadena de radio Deutschlandfunk. El Producto Interior Bruto (PIB) de Alemania se redujo un 9,8 por ciento en el segundo trimestre de 2020 como consecuencia de la primera ola de la pandemia pero volvió a crecer con un aumento récord del 8,5 por ciento en el siguiente trimestre.



Alemania tiene previsto cerrar todas las tiendas salvo las que prestan servicios esenciales en el marco de un segundo confinamiento que se prolongará desde este miércoles hasta el 10 de enero como mínimo. El nuevo cierre incluye importantes restricciones también para las escuelas y guarderías.



El confinamiento parcial anterior decretado por las autoridades alemanas a principios de noviembre, que supuso el cierre de bares, restaurantes y locales de ocio mientras seguían abiertos los colegios y las guarderías, no ha conseguido frenar el aumento de contagios en el país.



A pesar del mensaje optimista de Altmaier, una encuesta realizada por la Fundación Hans Boeckler ha puesto de manifiesto que cerca del 40 por ciento de los ciudadanos germanos creen que la pandemia ha tenido un impacto negativo en sus finanzas. En junio, el porcentaje de alemanes que tenían esa percepción se situaba en el 32 por ciento. El estudio demoscópico, difundido este lunes, muestra discrepancias entre los ciudadanos de bajos y altos ingresos.



Entre los que ganan hasta 1.500 euros al mes, uno de cada dos ciudadanos sostiene que ha sufrido un impacto negativo en sus finanzas por la pandemia. Entre los que perciben más de 2.000 euros por mes, solo uno de cada tres tiene la misma percepción.