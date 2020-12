Alemania registra 16.362 nuevas infecciones por coronavirus y 188 muertes

Frankfurt. (Alemania) EFE/EPA/MAURITZ ANTIN

Berlín, 14 dic (EFE).- Alemania registró 16.362 nuevos contagios por covid-19 en las últimas 24 horas y 188 muertos, informó el Instituto Robert Koch (RKI), centro epidemiológico de referencia.

La cifra de infecciones es sensiblemente inferior a las de los últimos tres días, cuando se marcaron máximos, pero superior en 4.000 personas a las del pasado lunes (esta comparación es relevante porque el fin de semana se realizan menos pruebas y no se comunican todos los casos para fines estadísticos).

El viernes se comunicaron 29.875 nuevos casos y 598 víctimas mortales, el máximo de la pandemia en ambas categorías. El sábado fueron 28.438 nuevos casos y 496 fallecidos, y este domingo, 20.200 y 321, respectivamente.

En total, Alemania suma 1.337.078 personas contagiadas, de las que 21.975 han muerto con o por covid-19.

En los últimos siete días se han contabilizado 146.451 casos en Alemania -el país más poblado de la UE con 83,2 millones de habitantes-, con lo que la incidencia acumulada en ese período para el conjunto del país es de 176,4 casos por cada 100.000 habitantes.

UN SEGUNDO "CONFINAMIENTO DURO"

En esta situación, el Gobierno alemán y los 16 estados federados acordaron este domingo decretar un "confinamiento duro" entre este miércoles y el 10 de enero, con lo que comercios no esenciales y colegios cierran también, sumándose al ocio, la cultura y la gastronomía, que cesaron su actividad en noviembre.

Las reuniones seguirán limitadas a cinco personas de dos domicilios (sin contar los menores de 14 años), aunque las condiciones se relajarán levemente entre el 24 y 26 de diciembre para permitir encuentros familiares (aunque no en Nochevieja, Año Nuevo y Reyes).

Para Nochevieja y Año Nuevo se va a decretar una "prohibición de reunión" nacional en espacios públicos y se va a prohibir la venta y uso de productos pirotécnicos, algo tradicional en esas fechas.

"Es el día de hacer lo necesario", aseguró la canciller alemana, Angela Merkel, al anunciar la decisión, y reconoció que las restricciones previas "no han sido suficientes".

La canciller destacó que se trata de evitar la "sobrecarga del sistema sanitario" reduciendo al máximo los contactos interpersonales.