Agencia brasileña pone en duda los criterios chinos para aprobación de la vacuna

Una enfermera presenta la vacuna contra el covid-19 desarrollada por el laboratorio chino Sinovac Biotech en los ensayos de la segunda dosis, el 14 de agosto de 2020, en el hospital Emilio Ribas en Sao Paulo (Brasil). EFE/Sebastiao Moreira/Archivo

Brasilia, 14 dic (EFE).- La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil puso en duda este lunes los criterios utilizados por las autoridades chinas para liberar la aplicación de la vacuna contra la covid-19 desarrollada por la empresa Sinovac.

Ese laboratorio chino, en sociedad con el estado de Sao Paulo y el Instituto Butantan, es responsable de los experimentos que se realizan en Brasil con la vacuna conocida como "Coronavac", que es una de las que parece estar más avanzada en el país.

En una nota divulgada este lunes, la Anvisa reconoció ese hecho y dijo que "Brasil es líder internacional en el proceso de evaluación de la Coronavac", desarrollada por Sinovac, y agregó que esa vacuna ya ha sido liberada por las autoridades chinas para su aplicación a la población de ese país en carácter de emergencia.

Sin embargo, el comunicado de Anvisa agrega que "los criterios para la concesión del uso de emergencia en China no son transparentes y no hay informaciones disponibles sobre los criterios actualmente empleados por los órganos chinos para esa decisión".

En Brasil, la vacuna de Sinovac es motivo de una fuerte discordia entre el presidente Jair Bolsonaro, de cuyo Gobierno depende Anvisa, y el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, su más enconado adversario político en el campo conservador y promotor de la Coronavac.

Bolsonaro ha puesto en duda la eficacia de lo que ha llegado a calificar de "vacuna china de Doria" y ha asegurado que su Gobierno no incluirá ese antídoto entre los que adquirirá para inmunizar a la población.

Doria ya ha anunciado que pretende comenzar la vacunación en el estado de Sao Paulo, el más poblado del país, con unos 46 millones de habitantes, y también el más afectado por la pandemia, el próximo 25 de enero.

Sin embargo, el Ministerio de Salud ha afirmado que centralizará su plan de vacunación, que todavía no ha precisado, y asegurado que tendrá carácter nacional, por lo que estados y municipios deberán atenerse a unas directrices que pretende anunciar en los próximos días.

En el comunicado difundido este lunes, Anvisa reiteró que, hasta ahora, no ha recibido ningún pedido de certificación de vacunas, los cuales deben ser presentados por los laboratorios responsables de su desarrollo y producción.

El Instituto Butantan, junto con el gobierno regional de Sao Paulo y el laboratorio Sinovac, han dicho que tienen previsto que ese pedido, junto con la documentación que avala la eficacia de la Coronavac, será presentado a la Anvisa el próximo día 23.

La intención del Instituto Butantan es pedir el uso de emergencia de la vacuna, apoyado en que ya ha sido certificada por la agencia sanitaria china, lo cual debería acelerar los trámites, algo que pudiera quedar en duda frente a la desconfianza manifestada por la Anvisa frente a los criterios usados en ese país asiático.

Brasil es uno de los países más afectados por la pandemia en el mundo, con un total de 181.402 muertos y 6,9 millones de casos hasta ahora, y pudiera estar frente a una posible segunda ola, cuando aún no ha terminado de superar la primera.