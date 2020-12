Adrián Ramos impulsa al América a la final de la liga y elimina al Junior

Imagen de archivo de Adrián Ramos (d) de América disputa un balón ante Modesto da Silva (2i) de Internacional durante un partido del Grupo E de la Copa Libertadores, entre el colombiano América de Cali e Internacional de Brasil, en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán/Archivo

Bogotá, 13 dic (EFE).- Adrián Ramos impulsó este domingo al América a la final de la liga colombiana al anotar un gol y servir otro en el triunfo 1-2 de los 'Diablos Rojos' sobre el Junior de Barranquilla, que luchó hasta el final por igualar la serie de semifinales pero no pudo anotar un gol que forzara los penaltis.

Además de la anotación del exjugador del Borussia Dortmund y Granada, el otro tanto de los 'Diablos Rojos' fue obra del centrocampista ofensivo Luis Sánchez, de 20 años, mientras que el descuento lo anotó Miguel Borja, un tanto que no le alcanzó al conjunto rojiblanco para verse la cara en la final con el Santa Fe que sacó el sábado a La Equidad.

Los caleños, que sufrieron en casa en la ida cuando igualaron 0-0, sorprendieron y se apropiaron del balón desde los primeros minutos ante un 'Tiburón' que lució desconcertado y fue sometido por un rival que tuvo como piezas claves a Sánchez y Ramos, que fueron un dolor de cabeza constante para los defensas por su movilidad.

Así llegó la primera oportunidad cuando el joven Santiago Moreno mandó un centro desde el costado derecho y Ramos logró sacar un remate que pasó rozando el palo derecho del uruguayo Sebastián Viera.

Pese a ello, el Junior tuvo la más clara seis minutos después en un contragolpe en el que Edwuin Cetré desaprovechó la oportunidad de anotar en un mano a mano en el que el venezolano Joel Graterol le salió bien y ahogó el grito de gol local.

Tras esa jugada los 'Diablos Rojos' abrieron el marcador en una gran jugada por la banda izquierda de Ramos, quien mando un centro a media altura que definió Sánchez luego de anticiparse a los dos centrales, sorprendidos por su llegada.

El Junior seguía aturdido cuando al minuto 38 el árbitro Andrés Rojas pitó un penalti para su rival por mano del centrocampista Didier Moreno que luego convirtió en gol Ramos, el veterano capitán del conjunto 'Escarlata'.

Luego de un primer tiempo para el olvido, José María Pazos, técnico encargado de los barranquilleros por las ausencias de Amaranto Perea y Luis Grau por covid-19, envió a la cancha a Teo Gutiérrez en reemplazo de Sherman Cárdenas.

La actitud del 'Tiburón' cambió drásticamente y el equipo anotó dos goles, uno de Borja y el otro del lateral izquierdo Gabriel Fuentes, que fueron anulados tras largas revisiones del VAR por fuera de lugar.

Los locales no perdieron el impulso y descontaron al minuto 71 cuando Teo recibió de espaldas un pase largo en el área y habilitó a Borja, que celebró su decimotercera anotación en el campeonato.

Tras esa jugada, los barranquilleros siguieron atacando e incluso mandaron un balón al palo, con un cabezazo de Michael Rangel, pero no pudieron superar a un rival que definió la serie en un primer tiempo brillante y ahora se verá la cara en la final con el Santa Fe.

Y es que el club capitalino consiguió su clasificación el sábado tras vencer 2-1 a La Equidad con un tanto agónico del argentino Patricio Cucchi, que ingresó al 85 y un minuto después puso el gol con el que el conjunto "Cardenal" superó una rocosa llave que terminó con un 3-2 en el global.