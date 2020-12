2-0. La paraguaya Gauto y la venezolana Rangel llevan al título al Santa Fe

Fotografía cedida por VizzorImage de las jugadoras de Independiente Santa celebrando con el trofeo al ganar la final de la Liga Profesional Femenina ante el América de Cali hoy, en Bogotá (Colombia). EFE/Luis Ramírez/VizzorImage/

Bogotá, 13 dic (EFE).- La creativa paraguaya Fany Gauto y la central venezolana Nubiluz Rangel aseguraron este domingo con sus goles el segundo título de la Liga colombiana del Independiente Santa Fe, que venció por 2-0 al América de Cali en el partido de vuelta de la final.

El club 'Cardenal' dominó a placer la serie, pues ganó por 1-2 el partido de ida en Cali y en la vuelta, liderada por Gauto en cancha y por el planteamiento desde el banquillo del entrenador Albeiro Erazo, se convirtió en el primer equipo del país en conseguir el bicampeonato, pues en 2017 las bogotanas conquistaron el primer torneo profesional del país.

Pese a que la visitantes eran las que necesitaban anotar para forzar los penaltis, las capitalinas fueron las que tomaron la iniciativa y comenzaron a buscar adelante a la venezolana Ysaura Viso, máxima artillera del torneo con 13 goles, y a Kena Romero.

Así fue como muy pronto, al 11, las 'Cardenales' abrieron el marcador cuando Ivonne Chacón se proyectó por la derecha y mandó un centro que despejó mal la central Anlly Iglesias y le quedó a Gauto, que sacó un derechazo desde el borde del área que se metió al fondo del arco pese al esfuerzo de la portera Natalia Giraldo.

La respuesta de las 'Escarlatas' fue tímida y la primera oportunidad del equipo de Andrés Usme llegó al minuto 17 con un remate de media distancia de la escurridiza Gisela Robledo que despejó la concentrada Daniela Solera, una de las porteras de la selección costarricense.

El partido, en el tramo final del primer tiempo, fue de ida y vuelta, pues Santa Fe mandó un balón al horizontal con un zurdazo de la centrocampista Jessica Peña y América respondió con una gran jugada colectiva que remató Robledo y se estrelló el palo derecho de Solera.

En la etapa complementaria, las bogotanas apagaron la llama de esperanza de sus rivales en el primer ataque tras la salida del camerino.

Peña, de destacada actuación, mandó un centro en un tiro libre desde el costado izquierdo en el área la venezolana Rangel cazó un balón que se le pasó a dos defensoras caleñas y mandó el balón al fondo de la red.

Pese al tanto de las 'Leonas', las 'Diablas Rojas' trataron de atacar lideradas por Robledo y con los chispazos de Catalina Usme, a quien se le notó durante los 90 minutos que las dificultades que tuvo en la ida persistieron este domingo y lastraron su rendimiento.

Al final, el Santa Fe estuvo más cerca de anotar el tercero, pero no lo consiguió, por lo que le bastaron los tantos de Gauto y Rangel para celebrar un nuevo título en un desocupado estadio El Campín de Bogotá, que pese a no tener aficionados estaba forrado de banderas alusivas al equipo 'Cardenal'.

Las 'Leonas' tumbaron así el sueño del América, que ganó la liga de 2019 y aspiró a ganar un bicampeonato que no llegó por un rival que fue superior en ambos partidos.

- Ficha técnica:

2. Independiente Santa Fe: Daniela Solera; Viviana Acosta, Leivis Ramos, Nubiluz Rángel, Gabriela Huertas; Jessica Peña, Fany Gauto, Diana Celis (m.82, Nancy Madrid); Ivonne Chacón (m.74, Nelly Córdoba), Kena Romero e Ysaura Viso (m.65, Liana Salazar).

Entrenador: Albeiro Erazo.

0. América de Cali: Natalia Giraldo; Lizeth Ocampo, Rossy Caicedo, Anlly Iglesias, Adriana López (m.60, Angie Salazar); Carolina Pineda, Jessica Caro, Catalina Usme; Wendy Bonilla (m.60, Farlyn Caicedo), Gisela Robledo y Joemar Guarecuco.

Seleccionador: Andrés Usme.

Goles: 1-0, m.11: Fany Gauto. 2-0, m.46: Nubiluz Rangel.

Árbitra: María Victoria Daza. Amonestó a Fany Gauto, Leivis Ramos, Adriana López, Ivonne Chacón y Kena Romero.

Incidencias: partido de vuelta de la final de la Liga femenina de Colombia jugado en el estadio El Campín, de Bogotá.