Zidane traspasa las criticas a Simeone, peligra Tuchel y se lesiona Neymar

Los técnicos del Real Madrid, el francés Zinedine Zidane (i) y del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, antes del inicio del encuentro correspondiente a la jornada trece de primera división disputado el sábado en el estadio Alfredo Di Stéfano, en Madrid. EFE/Chema Moya.

Madrid, 13 dic (EFE).- El triunfo del renacido Real Madrid en el derbi local ante Atlético, que rompe la condición de invicto de los del Cholo Simeone, los empates foráneos del Tottenham de Jose Mourinho y del Liverpool de Jurgen Klopp, que mantiene a ambos igualados, el duelo insulso de Manchester, con empate sin goles, el liderato del Bayer Leverkusen en la Bundesliga, y la sorprendente derrota casera del PSG, que deja el liderato y pone en peligro a su técnico Thomas Tuchel, con lesión de Neymar en los segundos finales, marcaron el fin de semana en el fútbol europeo.

TOTTENHAM Y LIVERPOOL NO DESEAN ESCAPARSE, EMPATE INSÍPIDO EN MANCHESTER

El Tottenham y el Liverpool parecen desear mantenerse igualados en la cabeza, conquistando los mismos puntos en cada una de las cuatro últimas jornadas (dos empates y dos triunfos). Ambos desaprovecharon este domingo una gran ocasión para escaparse de su rival. Los de Mourinho con un empate en su visita al Crystal Place (1-1), los de Klopp haciendo lo mismo en casa del Fulham (1-1).

La diferencia es que mientras el Tottenham fue por delante en el marcador y se vieron igualados a nueve minutos del final, el Liverpool sufrió de lo lindo ante un conjunto situado en la frontera de la salvación y sólo pudo igualar a once del final en penalti marcado por el egipcio Mohamed Salah. La atenuante para el equipo de Klopp es que sufre un buen número de bajas por lesión, la última de ellas la del portugués Diogo Jota, su jugador más en forma. Desaprovechó la ocasión de igualarles el Chelsea, que cayó en terreno del Everton (1-0) del técnico Carlos Ancelotti y de los colombianos Yerry Mina y James Rodríguez -este baja por problema físico-, y es quinto a tres puntos. Es tercero el Leicester, a un punto, y cuarto la sorpresa Southampton del centrocampista español Oriol Romeu, a dos.

Decepción total en el derbi de Manchester, con empate sin goles, sin muchas ocasiones y sin buen juego, entre el local United y el visitante City. Se autoanularon tanto que apenas hubo algo. El castigo de ambos, seguir fuera de zona europea y, con un partido menos, estar a cinco y seis puntos, respectivamente, del dúo dominador.

EL REAL REACTIVA LALIGA, EL ATLETI YA NO ES INVICTO, MESSI A UN GOL DE PELÉ

El Real Madrid completó con un brillante triunfo ante el Atlético de Madrid (2-0), en la primera ocasión jugada en el Alfredo Di Stéfano (estadio de la Ciudad deportiva madridista) del histórico derbi madrileño, sus siete días 'mágicos'. Y es que hace apenas una semana parecía desahuciado, al borde del KO en la Liga de Campeones de Europa y lejos de la cabeza en LaLiga. Pero tras ganar en Sevilla hace dos sábados, imponerse al Borussia Monchengladbach este miércoles, y derrotar ahora al Atleti, todo cambia. Pasa como primero grupo en la competición continental y esta a tres puntos del liderato en la nacional. El equipo pasó de ser plano a volver a ser brillante, cercano al que dominó hace años.

Zidane, que estaba en 'la cuerda floja' y se jugaba su presente-futuro en el banquillo madridista, vuelve a sobrevivir y con alta nota. Casi lo contrario que Simeone, que con su Atleti estaba invicto en Liga y sumaba 26 jornadas consecutivas ligueras sin perder, que levantaba grandes elogios y era líder, pero que hora tras la derrota ante el 'eterno rival' siembra dudas. Tenía la ocasión de prácticamente 'matar' al rival, de dejarle a nueve puntos y con un partido menos, de dar un 'golpazo' al campeonato y escaparse en lo más alto. Pero su equipo apareció timorato, con un alma más defensiva que el hasta ahora mostrado, con un esquema erróneo que le hizo realizar tres cambios al descanso. Y lo pagó caro, pues el Real se mostró muy superior de inicio a fin, y con el tanto del brasileño Casemiro y un autogol del meta Jan Oblak, tras gran disparo del reaparecido Dani Carvajal, ganó justamente.

LaLiga se reactiva, el Atleti devuelve el liderato a la Real Sociedad, que no pasó del empate casero con su vecino Eibar (1-1). Bien es verdad que tiene los mismo puntos que los donostiarras y aún dos partidos menos. Pero su derrota reabre un campeonato que ahora ve a un renacido Real Madrid, a tres puntos de los atléticos y un partido más, pero 'vivo' de momento.

El Barcelona necesitó de 76 minutos para batir en casa al Levante (.-.), en un partido importante para el conjunto barcelonés, que llegaba tras dos derrotas consecutivas (Cádiz y Juventus Turín), aún lejos de zona europea y que no podía ceder más terreno sobre un Atlético de Madrid, ahora, a nueve puntos. Anotó Leo Messi, que estuvo activo y si no marcó antes fue gracias a la buena actuación del meta visitante, y queda a sólo un ,,,,,del récord que ve a Pelé como máximo goleador de la historia con un mismo club, con 643.

EL BAYER LEVERKUSEN LEVANTA DOLOR DE CABEZA AL BAYERN

La Bundesliga tiene un nuevo líder: el Bayer Leverkusen, el denominado popularmente como el 'equipo de las aspirinas', al ser fundado en 1904 por un grupo de empleados de la empresa farmacéutica que hizo famoso ese medicamente y que, luego, tanto apoyó al club. Se aprovechó del empate del Bayern Múnich en su visita al Unión Berlín (1-1), con nuevo gol de Robert Lewandowski y evidenciando que en las últimas semanas ha bajado el pistón del rodillo que era.

El Leverkusen se impuso al Hoffenheim (4-1), pese a contar con las ausencias por lesión del colombiano Santiago Arias, el argentino Exequiel Palacios y el chileno Charles Aránguiz, y se pone con un punto de ventaja sobre el Bayern y el Leipzig, que se impuso al Werder Bremen (2-0, último gol del español Dani Olmo).

La jornada también dejó una inesperada goleada con grandes consecuencias. El Borussia Dortmund cayó goleado en su terreno por el Stuttgart (1-5), que está fuera de puestos europeos, lo que trajo la destitución de su técnico Lucien Favre. Sin duda, nota en exceso la ausencia de su estrella goleadora Erling Haaland, lesionado a finales de noviembre. El equipo, tras dos derrotas y un empate en las últimas tres jornadas, está a seis puntos de la cabeza.

EL PSG CAE ANTE EL LYON, DEJA EL LIDERATO EN MANOS DEL LILLE, SE LESIONA NEYMAR

El todopoderoso PSG ya no es el líder en Francia. Cayó en casa ante el Lyon (0-1), deja el liderado en manos del Lille, que se impuso antes al Girondins (2-1), baja a la tercera plaza, y pone en peligro el banquillo de su técnico, Thomas Tuchel. El técnico alemán ya había salvado un momento delicado con el pase de su equipo a los octavos de final de la Liga de Campeones, pero la derrota de este domingo le devuelve a lo más alto de la interrogante sobre su futuro. Y es que conjunto parisino, que no puso en liza a Mpabbé hasta el minuto 65, suma dos derrotas, un empate y un triunfo en sus últimos cuatro partidos ligueros.

Además, puede perder por algunas semanas a Neymar, que se lesionó en un tobillo en el minuto 94, y tuvo que ser retirado en camilla dando muestras de dolor. El PSG está ahora a un punto del dúo Lille y Lyon.

DYBALA SE ESTRENA COMO GOLEADOR, THEO HERNÁNDEZ SALVA AL MILAN

El argentino Paulo Dybala no está viviendo precisamente una temporada brillante en el Juventus Turín. Tapado en ataque por el dúo exmadridista Cristiano Ronaldo-Álvaro Morata no suele ser titular con regularidad. Este domingo, en la visita al penúltimo Génova, salió de inicio y puso a su equipo en ventaja, en lo que es su estreno como goleador liguero esta campaña. Apenas cuatro minutos después, a la hora de juego, igualó el conjunto genovés y Andrea Pirlo tuvo que pone en liza al español, conformando el tridente. Tuvieron que ser dos ingenuas penas máximas las que, materializadas por CR7 (m.78 y 89), sacaran del apuro a la Vecchia Signora, que no se puede permitir dejar puntos en campos teóricamente muy asequibles.

Es el cuarto penalti anotado por Cristiano Ronaldo en apenas cinco días, pues ejecutó también dos este martes en el triunfo europeo del Juventus Turín es su visita al Barcelona. CR7, que cumplió este domingo 100 partidos con la camiseta juventina, alcanza al aún lesionado sueco Zlatan Ibrahimovic (Milan) en la cabeza de goleadores, con 10 tantos. Su equipo, aún invicto, es cuarto a cuatro puntos del líder, un Milan que salvó la visita del Parma merced a un doblete de Theo Hernández (2-2), el último gol en el minuto 92, que también le mantiene sin perder un partido.

Lorenzo Martínez