Yurena habla sobre la polémica de Isabel Pantoja y Kiko Rivera

04/04/2019 YURENA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 13 (CHANCE)



Yurena ha celebrado este fin de semana su cumpleaños y lo cierto es que se sigue acordando de su madre igual que el primer día. Tras hacer casi dos años de su muerte, la cantante asegura que echa mucho de menos la figura materna. Aún así, la artista ha sacado fuerzas para celebrar, de alguna forma, su cumpleaños y ha hablado sobre Isabel Pantoja y también, sobre María Jesús Ruiz y Julio Ruz.



La cantante nos confiesa que no ha superado la muerte de su madre y no cree que lo pueda hacer de por vida: "No voy a ocultar lo que siento, mamá se fue hace un año , un mes y unos días, aún es muy reciente y como todo el mundo sabe el vínculo que mi mamá y yo teníamos, era inmenso, pero no desde que me conoce el público, sino desde que nací. No lo he superado, no. Va a ser un duelo grande, es cierto que trato de aprender a vivir con ello, pero un duelo con una madre con un vínculo como el que yo he tenido con la mía no se va a poder superar nunca".



La cantante le da las gracias públicamente a Isabel Pantoja por enviarle un mensaje cuando falleció su madre: "Isabel me mandó ese audio maravilloso que me emocionó y ella tuvo el gran detallazo de mandarme ese audio que para mí me lo quedo, pero que me hizo saltar las lágrimas de la emoción. Nunca tendré palabras de agradecimiento para ella, gracias Isabel, eres grande, muy grande".



En cuanto al enfrentamiento entre Isabel Pantoja y su hijo Kiko, Yurena nos da su opinión: "primero los trapos sucios se lavan en casa con cosas tan graves como en el caso que nos ocupa, Isabel Pantoja y su hijo Kiko, esto lo tendrían que hablar ellos dos en privado y no pongo a una madre, incluso teniendo toda la razón del mundo, públicamente no se debe jamás despedazar a una madre o a un padre. Mis valores por lo menos, los que a mí me dieron mis padres me dictan eso, nunca públicamente destrozar, destruir a una madre o a un padre, porque hasta donde yo sé, hasta hace no mucho tiempo kiko idolatraba a su madre".



Amiga de Julio Ruz y María Jesús Ruiz, Yurena ha querido dar su opinión acerca de la sentencia que dictamina que María Jesús Ruiz no poseerá la custodia de su hija: "Entiendo como madre que María Jesús esté destrozada, ella tiene una carrera, ella fue miss, está en los medios, trabaja en tele, ella tiene que viajar obviamente pero eso no significa que sea una mala madre ni que abandone a su hija. No voy a posicionarme en contra de una sentencia judicial, pero la entiendo. Me consta que adora a sus dos niñas y entiendo su postura como madre, a Julio Ruz yo creo que lo ideal sería, y no soy juez, quizás una custodia compartida, pero no quitarle la custodia a María Jesús porque ella viaja y que haya trato entre ambos. Que haya comunicación, que puedan pactar los días a la semana pero sin llegar a quitarle la custodia".