Westwood, número 1 europeo de golf por tercera vez en 20 años

El inglés Lee Westwood, de 47 años, volvió a ser número 1 europeo, este domingo en Dubái, al acabar segundo en el DP World Tour, el gran final de la temporada 2020, por detrás de su compatriota Matthew Fitzpatrick.

Número 1 ya en 2000 y 2009, Westwood presentó un -4 este domingo en el recorrido de Jumeirah, como el viernes y el sábado, lo que le valió para asegurar una tercera corona a costa del estadounidense Patrick Reed, al frente de la Race to Dubai antes de este último torneo.

"Fue una temporada extraña por muchas razones, pero los responsables del circuito europeo han hecho un trabajo verdaderamente increíble para volver en julio y organizar un torneo por semana", declaró Westwood. "Terminó bien aquí, ya que la incertidumbre era total, hasta el final".

Westwood ganó por primera vez lo que entonces se llamaba Orden del Mérito europea, en 2000, en el mítico recorrido de Valderrama, en España. Luego se hundió en la clasificación mundial, más allá del N.250, pero volvió más fuerte, ganador en Dubái en 2009 y siendo número 1 mundial.

"Se está volviendo cada vez más difícil, puesto que no me estoy volviendo más joven", añadió Westwood este domingo. "Me encanta jugar contra todos estos jóvenes, son realmente muy buenos".

Varios jugadores europeos de alto nivel se habían saltado esta final, comenzando por el español Jon Rahm et le Nord-Irlandais Rory McIlroy, 2º y 4º del ranking mundial respectivamente.

-- Clasificación final del DP World Tour de Dubai después del 4º recorrido disputado este domingo (par 72):

1. Matthew Fitzpatrick (ENG) -15 (68-68-69-68)

2. Lee Westwood (ENG) -14 (70-68-68-68)

3. Patrick Reed (USA) -13 (70-64-71-70)

. Viktor Hovland (NOR) -13 (71-69-66-69)

5. Sami Välimäki (FIN) -12 (69-69-69-69)

. Laurie Canter (ENG) -12 (71-66-68-71)

7. Victor Pérez (FRA) -10 (67-74-69-68)

8. Tyrrell Hatton (ENG) -9 (69-68-72-70)

. Brendan Grace (RSA) -9 (72-66-72-69)

10. Tommy Fleetwood (ENG) -7 (69-69-74-69)

. Collin Morikawa (USA) -7 (72-70-69-70)

. Adri Arnaus (ESP) -7 (71-68-67-75)

. Andy Sullivan (ENG) -7 (71-71-67-72)

14. Martin Kaymer (GER) -6 (69-70-71-72)

. Erik Van Rooyen (RSA) -6 (68-73-70-71)

...

36. Henrik Stenson (SWE) -2 (70-71-72-73)

. Antoine Rozner (FRA) -2 (75-73-70-68)

43. Ian Poulter (ENG) -1 (74-68-71-74)

-- Clasificación oficial del circuito europeo tras el último torneo de la temporada 2020, disputado de jueves a domingo en Dubái:

1. Lee Westwood (ENG) 3.128 puntos

2. Matthew Fitzpatrick (ENG) 3.110

3. Patrick Reed (USA) 3.103

4. Tommy Fleetwood (ENG) 2.182

5. Collin Morikawa (USA) 2.096

6. Victor Pérez (FRA) 2.702

7. Christiaan Bezuidenhout (RSA) 1.874

8. Aaron Rai (ENG) 1.741

9. Tyrrell Hatton (ENG) 1.736

10. Louis Oosthuizen (RSA) 1.646

...

dlo/ebe/gh