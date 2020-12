Venezuela.- Guaidó destaca el rechazo "contundente" al "circo" de las elecciones organizadas por Maduro

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, ha destacado el rechazo "contundente" expresado por la población venezolana con su participación en la consulta popular convocada por la oposición para expresar su rechazo a las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre.



Según el comité organizador, más de seis millones de los 20 millones de venezolanos con derecho a voto han participado en la consulta. "No solamente se superaron nuestras expectativas con respecto a la participación, presencia, desafío, reto, unificación de los sectores, ejercicio democrático", ha señalado Guaidó en rueda de prensa transmitida por redes sociales.



"Es una respuesta masiva de esperanza por la lucha para alcanzar la democracia en el país. Los resultados solo reiteran el compromiso que tiene el gobierno legítimo con los venezolanos", ha añadido.



Guaidó ha manifestado su agradecimiento a toda la organización de la consulta y en particular "a los voluntarios que montaron de forma casi artesanal todo el proceso a pesar de los riesgos".



El dirigente de Voluntad Popular, autoproclamado "presidente encargado de Venezuela" en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional elegida en 2015, ha reiterado que no reconocen la nueva Asamblea Nacional surgida de las elecciones del 6 de diciembre y en las que la oposición denunció fraude antes incluso de su celebración y pidió la abstención.



Por ello ha reivindicado la vigencia de la Asamblea Nacional que preside más allá del 5 de enero, fecha prevista por la legislación para la toma de posesión de los nuevos diputados.



De hecho, Guaidó ha convocado a movilizaciones para ese mismo 5 de enero para denunciar el proceso electoral oficialista y reivindicar la vigencia de la Asamblea Nacional controlada por la oposición.



"Vamos a convocar a nuestra gente el 5 de enero para respaldar al Parlamento Nacional (...). Vamos a convocar al pueblo venezolano a exigir sus derechos, a protestar, a manifestarse", ha afirmado. "Somos mayoría. Es mayoría el pueblo que quiere cambio, que quiere vivir con dignidad", ha remachado.



Guaidó ha defendido así la vía de la protesta y su refuerzo hasta que "las protestas por la falta de gasolina, comida, agua, gas, de medicinas,... sean incontenibles". "Nuestro país atraviesa una crisis solo comparable a la de países como Siria o Cuba. Solamente es comparable a países que están en guerra", ha argumentado.



"El 90 por ciento del país quiere salir de Maduro. La labor nuestra es proveer de las herramientas para salir de Maduro entendiendo que es un criminal", ha subrayado.



El dirigente opositor ha tenido además unas palabras de recuerdo para las 19 personas fallecidas cuando intentaban alcanzar las costas de Trinidad y Tobago desde Venezuela. "Son víctimas de una dictadura criminal, de una red de trata de blancas, de seres humanos. Fueron expulsadas de su país", ha indicado.