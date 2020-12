Theo, monumental, rescata al Milan; CR7, doblete en su partido 100 con "Juve"

EFE/EPA/MATTEO BAZZI

Roma, 13 dic (EFE).- Un doblete del francés Theo Hernández, culminado en el 90, rescató un punto este domingo para el Milan contra el Parma (2-2) y le mantuvo líder invicto de la Serie A, en una undécima jornada en la que el portugués Cristiano Ronaldo celebró sus cien partidos con el Juventus con un doblete de penalti en el triunfo 3-1 en Génova.

La jornada italiana fue dedicada a la memoria de Paolo Rossi, símbolo de la Italia campeona del mundo en el Mundial de España 1982 fallecido el jueves a los 64 años, para el que fue respetado un sentido minuto de silencio en todos los campos de la Serie A.

Una ola de cariño llegado por el mundo del deporte, pero también del ambiente político, que acompañó a "Pablito" en su funeral del sábado en Vicenza, al que acudió, entre otros, la plantilla que triunfó en la final del mundial español contra Alemania Oeste en 1982, con un gol de Rossi incluido.

En el campo, el Milan, que sigue sin el sueco Zlatan Ibrahimovic, rescató un punto en el minuto 90 contra el Parma tras un partido en el que todo lo que pudo ir mal, le fue mal.

El Parma se puso por delante 2-0 con dos disparos a portería, el defensa milanista Matteo Gabbia y el centrocampista argelino Ismael Bennacer se retiraron por lesión, el VAR anuló un gol al español Samu Castillejo y la madera repelió cuatro veces unos disparos "rossoneri" del turco Hakan Calhanoglu, en tres ocasiones, del español Brahim Díaz.

Sin embargo, una prestación monumental por la banda izquierda de Theo Hernández, exjugador del Real Madrid que encontró su dimensión en Milán, le permitió evitar una derrota que parecía ya decidida.

Recortó distancias con un cabezazo a la hora de juego y firmó el 2-2 con un potente zurdazo cruzado que fulminó al meta Luigi Sepe en el 90. Acabó creciendo el lateral francés, que volvió a sembrar el pánico en la zaga rival con sus tremendas aceleraciones en el añadido, aunque sin suerte.

Su gol valió un punto importante para que el Milan se quedara líder con tres puntos de ventaja sobre el Inter y cuatro sobre Nápoles y Juventus, que no fallaron sus respectivos compromisos.

Abrió el programa dominical el Inter, que ganó 3-1 en el campo del Cagliari con una remontada lograda en el cuarto de hora final, con goles de Nicoló Barella, Danilo D'Ambrosio y el belga Romelu Lukaku, después de que Riccardo Sottil diera ventaja a los locales.

El equipo de Antonio Conte, que se quedó fuera de todas las competiciones europeas el pasado miércoles, se colocó segundo en la tabla, con un punto de ventaja sobre el Nápoles, que ganó 2-1 al Sampdoria, y el Juventus, que triunfó 3-1 en el campo del Génova.

El Nápoles necesitó una gran prestación del mexicano Hirving Lozano para remontar al Sampdoria. Tras irse al descanso con un 1-0 adverso, el técnico Gennaro Gattuso dio paso al "Chucky" y este le premió con el gol del 1-1 y la asistencia para el definitivo 2-1 de Andrea Petagna.

También tuvo que sufrir el Juventus en el estadio Marassi de Génova. El argentino Paulo Dybala firmó su primer gol liguero del año para dar ventaja a su equipo, pero el Génova igualó gracias a Stefano Sturaro y mantuvo el empate hasta el 78, cuando concedió dos ingenuas penas máximas que Cristiano transformó para dar tres puntos a los suyos.

CR7, que alcanzó los cien partidos con el Juventus, entre todas las competiciones, se colocó al frente de la tabla de los máximos artilleros de la Serie A con diez goles, empatado con Zlatan Ibrahimovic.

Mucho más autoritaria fue la victoria del Roma en el campo del Bolonia. El cuadro del portugués Paulo Fonseca, sin el español Pedro Rodríguez, sancionado, goleó 5-1 y anotó todas sus dianas en una tremenda primera mitad.

El bosnio Edin Dzeko y el armenio Henrikh Mkhitaryan pusieron sus firmas en un triunfo que permitió al Roma colocarse sexto en la clasificación, a un punto del Sassuolo, quinto, que ganó el viernes al Benevento (1-0).

Cómoda victoria también para el Atalanta, que tras sellar el miércoles su segunda clasificación consecutiva a los octavos de final de la Liga de Campeones, arrolló 3-0 al Fiorentina con goles del alemán Robin Gosens, el ucraniano Ruslan Malinovsky y el brasileño Rafael Toloi.

Una victoria aguada por la ausencia del argentino Alejandro "Papu" Gómez, quien estuvo los noventa minutos en el banquillo por un altercado con el técnico Giampiero Gasperini.

"Hay situaciones que se deben estudiar. Este año, tras dos temporadas, el rol del 'Papu', el de todocampista, en algunos partidos fue difícil de proponer para el equipo. Los rivales cambian, te enfrentan de manera distinta. Siempre debe haber confianza y disponibilidad. De no ser así, es más difícil para mí y para el jugador. No sé cómo se superará lo acontecido", reconocía Gasperini al acabar el partido.

Entre los demás encuentros de la jornada, destaca la derrota como local del Lazio contra el Hellas Verona (1-2).

