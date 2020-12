Rusia/EEUU.- Rusia no anticipa cambios positivos en su relación con EEUU cuando Biden ocupe la Casa Blanca

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El Kremlin no espera cambios positivos en sus relaciones con Washington con la llegada del presidente electo, Joe Biden, a la Casa Blanca, ha indicado este domingo la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, aunque sin reconocer la victoria del candidato demócrata en las elecciones del pasado 3 de noviembre.



La representante del Ministerio de Exteriores ruso precisó que Rusia no se centra tanto en la persona que ocupará el puesto de presidente de EEUU, sino "en los intercambios bilaterales en los asuntos globales" que existen entre ambos países.



"Desafortunadamente, no observamos nada especial en cuanto a la mejora de las relaciones bilaterales tras el cambio de los participantes en los procesos electorales, tras el cambio de inquilinos en la Casa Blanca", ha hecho saber la portavoz en una entrevista con el canal Zvezda, recogida por Sputnik.



El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró el mes pasado que solo felicitará al presidente electo de Estados Unidos, cuando el resultado "legítimo y legal" de los comicios así lo estipule, antes de asegurar que no hay motivo "oculto" en su recelo.



"No hay ningún mensaje oculto en esto, ni nada que pueda servir de base para deteriorar más nuestras relaciones", ha explicado Putin durante una entrevista al canal Rossiya 1, antes de enmarcar todo el asunto como una cuestión de "formalidad".



Durante su comparecencia, Putin ha seguido describiendo a Biden como "candidato" a la Presidencia, a pesar de los resultados en las proyecciones y recuentos actuales, y a la espera de que prospere alguna de las demandas presentadas por el presidente saliente, Donald Trump, algo que todavía no ha ocurrido, para revertir el resultado.