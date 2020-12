Pellegrini: "Encajamos un gol tempranero, pero esta vez no nos afectó"

Los entrenadores del Real Betis y del Villarreal, Manuel Pellegrini (d) y Unai Emery, respectivamente, se saludan al comienzo del partido correspondiente a la jornada 13 de LaLiga Santander disputado este domingo en el estadio Benito Villamarín de Sevilla. EFE/Julio Muñoz

Sevilla, 13 dic (EFE).- El chileno Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, se mostró satisfecho porque su equipo "ha avanzado en defensa", aunque encajó "un gol tempranero" en el 1-1 frente al Villarreal, y resaltó que ese tanto "no afectó" a un conjunto verdiblanco que fue "a buscar el empate".

Pellegrini destacó que el Betis ha "defendido bien y buscado el empate", como prueba que "su portero", Sergio Asenjo, "ha tenido más intervenciones" y se mostró pragmático al decir que "si no ganas, al menos debes empatar", lo que ha conseguido su equipo por haber "dado un paso adelante porque su gol no afectó".

El técnico santiaguino, que acumula dos jornadas sin perder, admitió que "tras lo sucedido ante el Athletic y el Eibar, había que buscar soluciones sin cambiar la filosofía", lo que lo ha llevado a "competir de igual a igual" ante un rival importante, algo que lo "deja contento".

Manuel Pellegrini justificó las rotaciones entre sus delanteros, ya que Borja Iglesias fue alineado tras haber "jugado Loren en Pamplona -pasada jornada- y Sanabria no hacerlo porque no estaba al ciento por ciento para jugar".

Explicó que este domingo le dio el puesto al punta gallego para darle "confianza", aunque reiteró esa confianza la tiene "en los tres, cada uno tendrá su oportunidad en el momento adecuado. Que uno marque no quiere decir que vaya a jugar al siguiente partido".

El preparador bético calificó como "un buen gol" el anotado por Aitor Ruibal en una acción en la que "la gracia es impactar" con el balón, y se alegró especialmente por el extremo, quien "se lo merecía por lo que venía aportando antes de jugar en los últimos partidos".

Pellegrini también lamentó las tres lesiones sufridas por su rival y recordó que "casi ningún equipo pudo hacer una pretemporada normal", lo que propicia que "ahora puede haber" más percances.

"A ver cómo se gestiona esto para tener a disposición a todo el plantel", subrayó.