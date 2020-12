Pakistán.- Casi 100.000 opositores al primer ministro paquistaní culminan en Lahore la primera fase de sus protestas

12/10/2020 Simpatizantes del exprimer ministro de Pakistán Nawaz Sharif POLITICA ASIA PAKISTÁN INTERNACIONAL PPI / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



La gran coalición opositora Movimiento Democrático de Pakistán (MDP), que aglutina a once formaciones políticas contra el primer ministro del país, Imran Jan, a quien acusan de orquestar una campaña de hostigamiento contra sus rivales políticos con el beneplácito del influyente Ejército del país, ha culminado este domingo en Lahore su sexta marcha de protesta y última del año.



El MDP abarca a formaciones de casi todo el espectro político, desde la conservadora Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N), fundada por el exprimer ministro Nawaz Sharif, a la islamista Asamblea de Clérigos Islámicos (Jamiat Ulema E Islam), pasando por el socialdemócrata Partido del Pueblo Paquistaní (PPP), que reúne a dos de las familias políticas más importantes del país, representadas en el presidente de la formación y antiguo jefe del Estado, Asif Alí Zardari, y su secretario general Bilawal Bhutto, hijo de Zardari y de la asesinada ex primera ministra Benazir Bhutto.



Para conmemorar la importancia de esta protesta, la marcha ha reunido por vez primera a los tres líderes del movimiento: el maulana Fazlur Rehman; Maryam Nawaz, hija de exprimer ministro Sharif, y Bilawal Bhutto-Zardari (PPP).



"Quiero dar un mensaje a todo Lahore de que soy plenamente consciente de las dificultades. La gente no ha respondido al llamado del MDP; es el MDP quien ha respondido al llamado del pueblo", ha declarado Maryam, líder de la Liga Musulmana de Pakistán-N, antes de condenar una vez más la injerencia de los poderosos militares.



"El Movimiento por la Justicia de Pakistán" del primer ministro, exjugador de cricket, "ha llegado al poder gracias al árbitro", ha declarado en comentarios recogidos por el diario 'Dawn'.



La marcha de Lahore cierra el año de protestas, que se reanudará en enero, e irá cobrando nueva intensidad, esperan los organizadores, hasta culminar con una larga marcha sobre Islamabad, acompañada de dimisiones en masa dentro de las asambleas regionales para generar un caos político en el país.



Esta alianza es un nuevo ejemplo de una iniciativa tradicional en la política paquistaní: la formación de un colectivo de partidos de todo el abanico ideológico con el objetivo de derribar al Gobierno, como ocurrió con la Alianza Nacional de Pakistán de 1977, el Movimiento para la Restauración de la Democracia de 1983, la Alianza para la Restauración de la Democracia de 2002 o el Movimiento Democrático de Todos los Partidos, este último creado en 2007 para expulsar del poder al general Pervez Musharraf.