Miles de turistas se preparan para el eclipse pese al avance de la pandemia

El fenómeno astronómico visible desde los cielos chilenos por segundo año consecutivo. Este año la luna nueva pasará por la cara del Sol y lo cubrirá completamente durante no más de 120 segundos. EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO/Archivo

Santiago de Chile, 13 dic (EFE).- Pese a ser uno de los epicentros de la pandemia en Chile durante las últimas semanas, más de 70.000 turistas han llegado a la Región de La Araucanía en la zona sur del país para observar el eclipse solar que este lunes se podrá apreciar en su totalidad desde ese punto.

El fenómeno astronómico poco común, aunque visible desde los cielos chilenos y argentinos por segundo año consecutivo, durante 24 minutos la luna nueva pasará por la cara del Sol y lo cubrirá completamente durante no más de 120 segundos, un fenómeno que ha sido descrito por la NASA como una "coincidencia celestial".

A pesar de la alta expectativa, un velo de incertidumbre empezó a rodear al evento luego de que chubascos y nubarrones taparan los cielos del sur con pronóstico de lluvia para el lunes.

Sin embargo, el clima no ha alejado a los turistas.

Es más, las autoridades locales hicieron un llamado a no viajar a Pucón, una de las comunas con vista privilegiada del eclipse, porque un aumento exponencial de los contagios por coronavirus pondría en riesgo la temporada de verano en enero y febrero, pensando en futuras restricciones y cuarentenas.

Protocolos para evitar aglomeraciones en playas, parques y cerros, además de controles sanitarios y un plan de testeo aleatorio en espacios públicos, son algunas de las medidas impulsadas desde el Gobierno local para evitar un brote masivo.

Según el último reporte epidemiológico del Ministerio de Salud chileno, la región de La Araucanía posee a la fecha 1.032 casos activos de covid-19.

La Cámara de Turismo de Pucón espera que para el lunes más de 120.000 personas hayan ingresado al territorio.

CIELOS PRIVILEGIADOS

Chile es reconocido internacionalmente como la capital de la astronomía.

Sus cielos claros funcionan como verdaderos laboratorios naturales para observar el universo, razón por la que gran parte de la infraestructura más avanzada del mundo en esta área se ha instalado a lo largo del país.

Son más de 300 los días de cielos despejados al año que se dan en la zona norte, específicamente en el Desierto de Atacama, condición que le permite contar con el 40 % de la capacidad de observación astronómica mundial, proyectando llegar a un 70 % para 2024.

TRANSMISIÓN EN VIVO

Según publicó la NASA en su sitio web, la sombra de la Luna pasando sobre la circunferencia solar se podrá divisar desde la comuna de Saavedra, en la costa sur de Chile, a las 11.39 hora local (14.39 GMT), alcanzando la totalidad del fenómeno a las 13.00 hora local (16.00 GMT).

El fenómeno será transmitido vía streaming por el Instituto de Astrofísica de la Universidad Católica de Chile, señal que será retransmitida por la NASA hacia la comunidad científica y general.

NatGeo también publicará el evento junto al sitio Imagen de Chile.

El eclipse podrá observarse parcialmente en varios países de Latinoamérica como Perú, Bolivia, Uruguay y Paraguay, pero será en Chile y Argentina donde se podrá apreciar en su totalidad.