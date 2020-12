Messi rescata al Barça; pinchazo con liderato para la Real

El delantero argentino del FC Barcelona, Leo Messi (c), con el balón ante la defensa del Levante, durante el encuentro correspondiente a la jornada decimotercera de primera división disputado este domingo en el estadio del Camp Nou, en Barcelona. EFE / Toni Albir.

Madrid, 13 dic (EFE).- La Real Sociedad, pese a tropezar ante el Eibar (1-1), aprovechó la derrota del Atlético en el derbi madrileño para recuperar el liderato de LaLiga Santander, a la que no renuncia aún, pese a su clara desventaja, el Barcelona, rescatado una vez más por el argentino Leo Messi, que desequilibró un difícil encuentro ante el Levante (1-0).

Cuando el partido encaraba el tramo final y no encontraba el camino del gol el conjunto del neerlandés Ronald Koeman, un robo de balón de su compatriota Frenkie de Jong permitió a Messi acabar con la resistencia del conjunto de Paco López con un disparo cruzado al que no pudo responder el guardameta Aitor Fernández, hasta entonces un muro.

Necesitado de la victoria para recortar distancias respecto a sus grandes rivales por el título, Atlético y Real, sobre todo tras el triunfo del cuadro de Zinedine Zidane en el Alfredo di Stéfano, Koeman salió con todo su arsenal ofensivo disponible.

No tuvo mucha claridad, aunque sí que gozó de ocasiones, pero Aitor y el trabajo colectivo del bloque levantinista, que también tuvo sus oportunidades, le negó el camino de la red hasta la acción que desniveló el marcador a catorce minutos del final.

El Levante, que nunca ha puntuado en el Camp Nou, tuvo que claudicar, pero luchó hasta el último segundo y el Barcelona, sin alardes y sin pegada, al menos pudo asegurar los tres puntos para devolver la esperanza. Se sitúa a nueve de Real Sociedad y Atlético y a seis del Real Madrid.

Un gran gol de Ander Barrenetxea a los veinte minutos fue el mejor momento de la Real Sociedad en el duelo provincial ante el siempre competitivo Eibar, cuyo trabajo encontró la recompensa con el empate de Sergi Enrich (m.65). La salida del delantero tras el descanso resultó determinante para reactivar al cuadro de José Luis Mendilibar.

Notó de nuevo las ausencias Imanol Alguacil, en especial de Mikel Oyarzabal, máximo artillero del equipo y del campeonato, y el desgaste del partido europeo en Nápoles. Aún así estuvo cerca de ganar. Incluso marcó, por medio de Igor Zubeldia, pero el tanto fue anulado tras la revisión del VAR.

El 1-1 supone el tercer empate seguido de la Real Sociedad, que comanda la tabla empatado a puntos con el Atlético de Madrid, que ha disputado dos partidos menos, mientras que el Eibar continúa con su escalada al enlazar cinco partidos sin perder (cuatro igualadas y un triunfo).

El mismo resultado alcanzó el Villarreal en su visita al Benito Villamarín, donde se midió al Betis del chileno Manuel Pellegrini, que dirigió al 'submarino amarillo' durante cinco años.

También se adelantó. Muy pronto, a los cinco minutos, un saque de esquina de Dani Parejo lo remató a la red el central internacional Pau Torres. Las alarmas volvieron a encenderse en el conjunto verdiblanco, necesitado de encontrar la regularidad.

No es el conjunto de Unai Emery un oponente fácil de contener si está inspirado, pero el Betis supo sujetarse y encontró el empate al inicio del segundo tiempo con una preciosa volea de Aitor Ruibal, que la pasada jornada fue determinante al servir a Borja Iglesias el primer gol del triunfo ante Osasuna.

Las lesiones de jugadores importantes como Vicente Iborra, el ecuatoriano Pervis Estupiñan y el galo Francis Coquelin condicionaron el manejo de partido de Emery. La enfermería se ensancha. Tras su cuarto empate seguido el Villarreal entrega el tercer puesto al Real Madrid. El Betis no tuvo continuidad para remachar la reacción y las dudas siguen en todo lo alto.

El Granada sí cortó su mala racha y prolongó la del Elche. Llevaba cinco encuentros sin ganar y un gol del colombiano Luis Suárez (m.42) premió su superioridad en el Martínez Valero.

El equipo del argentino Jorge Almirón, que ahora enlaza seis encuentros sin vencer, expuso su carácter luchador, pero los hombres de Diego Martínez exhibieron oficio para no dejar escapar el triunfo, que le acerca notablemente a las plazas europeas.

José Antonio Pascual