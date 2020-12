Macri critica el plan del Gobierno argentino para "eliminar" todas sus políticas

En la imagen, el expresidente de Argentina, Mauricio Macri. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 13 dic (EFE).- El expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) aseguró este domingo que existe "un plan activo y deliberado" de parte del Gobierno del peronista Alberto Fernández para acabar con todas las políticas del Ejecutivo anterior, incluso las "beneficiosas".

"Hay en marcha un plan activo y deliberado para entorpecer, clausurar, estropear o eliminar cualquier política implementada por nuestro Gobierno, aún aquellas que de manera objetiva e incontestable fueron beneficiosas para todos los argentinos", indicó Macri en una carta abierta publicada en su cuenta en Facebook.

El exmandatario lo consideró así después de que se conociera que dejarán de operar vuelos comerciales desde el aeropuerto de El Palomar, que comenzó a operar durante la etapa de Macri al frente del Gobierno y el cual utilizaban aerolíneas de bajo costo.

"Si teníamos alguna esperanza de que podían haber vuelto mejores, ahora ya no la tenemos", dijo en referencia al peronismo, ahora en el Gobierno, cuya vicepresidenta es Cristina Fernández, jefa de Estado entre 2007 y 2015.

Para Macri, "el anuncio del cierre de El Palomar para vuelos comerciales y otras medidas llevadas a cabo durante este año demuestran lo contrario".

Las instalaciones de El Palomar, situado en la provincia de Buenos Aires a pocos kilómetros de la capital del país, se abrieron a vuelos comerciales en 2018, y permitió que se implantaran en Argentina operadoras de bajo costo como FlyBondi y JetSmart.

El cierre de El Palomar hace que esas operadoras pasen a volar desde el aeropuerto de Ezeiza, el principal de Buenos Aires.

"Esto es lo que está pasando ahora mismo con la que llamamos 'revolución de los aviones'. El cierre de la actividad comercial en El Palomar es una acción más que atropella el bienestar de miles de pasajeros, comercios y empleos", aseveró Macri.

Afirmó además que el Gobierno antepone "un 'apagón ideológico' a los beneficios" que reportaban las aerolíneas de bajo costo.

Macri recordó que, con su política aerocomercial, "más de un millón de argentinos volaron por primera vez" y que el de El Palomar se convirtió en el cuarto aeropuerto con mayor tráfico del país en dos años.

"Es bueno que digamos las cosas como son. Estas clausuras políticas no son en contra de lo que hicimos en nuestro Gobierno, son en contra de los argentinos de menores recursos que se beneficiaban con ellas", recalcó.

Durante los últimos meses, hubo manifestaciones tanto en contra y a favor del aeropuerto a cargo los vecinos de la localidad de El Palomar.

"Creíamos que todos habíamos aprendido algo. Confiábamos en que había cosas que no iban a volver a suceder en la Argentina, que el Gobierno partía de una posición más ventajosa que nosotros en 2015 y que la iba a aprovechar para profundizar lo que se había hecho bien. Teníamos la esperanza de que habían vuelto mejores", volvió a criticar Macri.

En otro ámbito, el exmandatario también lamentó que se haya suprimido "el uso del expediente electrónico", al que consideraba un instrumento para "la transparencia", así como la elimininación de "las Sociedades Anónimas Simplificadas".

Todas ellas son, para Macri, en cuyo Gobierno comenzó la actual crisis económica del país en 2018, "clausuras ideológicas" en políticas públicas "que funcionaban muy bien".