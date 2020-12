Lynch saldría de su retirada si le garantizan un partido de Super Bowl

En la imagen el ex corredor de los Seahawks de Seattle, Marshawn Lynch con la Actriz británica Thandie Newton. EFE/EPA/NINA PROMMER/Archivo

Seattle (EE.UU.), 12 dic (EFE).- El ex corredor de los Seahawks de Seattle, Marshawn Lynch, dijo que está dispuesto a salir de su retirada, pero con la condición de que lo contrate un equipo con posibilidades de llegar al Super Bowl.

En una entrevista con Conan O'Brien, agregó que varios equipos le han preguntado recientemente si consideraría unirse a ellos.

"Si la situación es correcta, entonces quiero decir, podría suceder" (que regrese al campo de juego), dijo Lynch.

Agregó que "Un par de equipos me han hecho la pregunta recientemente. Como, "¿Están listos?" Yo estoy listo si todos están listos para el Super Bowl. Eso es lo que me haría falta para salir, para volver a jugar".

Indicó que el equipo que lo contrate "Tendría que (ofrecerme) un juego de Super Bowl garantizado para mí".

Lynch, de 34 años de edad, ocupa el puesto 29 en la lista de todos los tiempos en yardas terrestres, con 10.413).

Si volviera a la NFL, es probable que los Seahawks no sean su mejor opción, pero cabe la posibilidad de que Lynch vista nuevamente el uniforme de Seattle.