Los decesos por la covid en El Salvador totalizan 1.200 con 7 nuevas muertes

Empleados del cementerio La Bermeja colocan flores en el área de fallecidos por la covid-19, en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

San Salvador, 13 dic (EFE).- El Salvador registró el sábado siete nuevas muertes a causa del coronavirus SARS-CoV-2, con lo que la cifra de decesos totaliza 1.200, según datos oficiales actualizados este domingo.

El Ministerio de Salud (Minsal) informó de que los fallecidos son cinco hombres de edades entre los 60 y 80 años, y dos mujeres de entre 40 y 80 años.

En general, y de acuerdo con el sitio oficial covid19.gob.sv del Minsa, El Salvador acumula 41.394 contagios de la covid-19, de los que 2.527 están activos y 37.667 personas han sido dadas de alta en diferentes hospitales del país.

El mayor número de contagios se registra entre los 20 y los 39 años con un total de 17.335 casos, le sigue el grupo de 40 a 59 años con 16.089 contagios, y luego la categoría de 60 a 79 años con 5.240, según las estadísticas gubernamentales.

Las autoridades de Salud han enfatizado a la ciudadanía a continuar implementado las medidas de bioseguridad para evitar el aumento en los contagios, también piden a la población ser responsable al momento de visitar los centros comerciales, que en este mes se ven abarrotados por personas que realizan sus compras previo a la Navidad.

El ministro de Salud, Francisco Alabi, señaló el jueves que se han registrado aglomeraciones de personas en diferentes plazas por eventos navideños y advirtió que esto puede "repercutir en el incremento de casos de la covid-19".

"Debemos recordar que las cifras que estamos manejando en la pandemia son favorables, y que son resultado del trabajo que se ha venido realizando, pero tampoco deben servir para disminuir los protocolos de bioseguridad", señaló el funcionario.

Por su parte, el infectólogo y exministro de Salud José Navarro Marín también ha llamado a los salvadoreños a no bajar la guardia y señaló que la población "no debe confiarse a que porque ya se anunció (por parte del Ejecutivo) que se tendrán vacunas, esa será la cura".

"Las vacunas no curan. Lo que hacen es estimular nuestro cuerpo, cuando es introducido el componente que lleva (la vacuna) nuestro cuerpo genera anticuerpos, pero no es una cura", reiteró.

Navarro Marín subrayó que "no hay que fiarse, confiarse y pensar que cuando se ponga la vacuna ya se estará exento, porque no es así".