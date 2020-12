La oposición denuncia que 11 venezolanos murieron en un naufragio en el Caribe

David Smolanksy, comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la crisis migratoria venezolana.. EFE/Giorgio Viera/Archivo

Caracas, 13 dic (EFE).- Al menos once migrantes venezolanos murieron, entre ellos cuatro menores de edad, cuando naufragó la embarcación en la que trataban de llegar a Trinidad y Tobago, denunció este domingo el político opositor David Smolansky.

"Hasta ahora hay once cuerpos identificados, siete adultos y cuatro menores de edad. No descartamos que otros cuerpos no hayan aparecido aún", escribió en su cuenta de Twitter Smolanksy, comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la crisis migratoria venezolana.

Horas antes, aseguró en la misma red social que los migrantes fueron "devueltos por Trinidad", naufragaron y sus cuerpos fueron "encontrados flotando cerca de la costa de Güiria, en el estado venezolano de Sucre, muy próximo a la república isleña.