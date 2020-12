La japonesa Hinako Shibuno mantiene liderato con un golpe de ventaja

En la imagen la japonesa Hinako Shibuno. EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO/Archivo

Houston (EE.UU.), 12 dic (EFE).- La japonesa Hinako Shibuno no tuvo su mejor desempeño en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos Femenino, pero entregó este sábado tarjeta de 74 golpes (+3) que le permitió sumar 209 (-4) y seguir de líder del torneo con un impacto de ventaja sobre la estadounidense Amy Olson (210, -3).

Mientras que la surcoreana Ji Yeong2 Kim, que estaba en el extremo opuesto del campo de Cypress Creek, fue la mejor de la jornada con un registro de 67 golpes, que le ayudó a colocarse en el tercer lugar de la clasificación (212, -1).

La tailandesa Moriya Jutanugarn, que jugaba en el mismo grupo que su hermana dos veces campeona mayor, Ariya, estaba en la mezcla hasta que lanzó un tiro de búnker en la parte posterior del green 17 y lanzó un triple para un doble bogey.

Ella todavía entregó una tarjeta firmada de 72 (+1) y se unió a Kim para compartir el tercer puesto (212, -1) y estar entre las cuatro jugadoras que permanecieron por debajo del par.

Shibuno, de 22 años, se aferró al liderazgo en una jornada que tuvo a lo embarrado del campo como la nota dominante del embarrado Abierto de Estados Unidos Femenino.

La joven golfista japonesa ganó el Abierto Británico de Mujeres el año pasado en Woburn y se negó a aceptar la membresía de la LPGA porque no creía que estuviera lista. Ahora su única forma de unirse a la LPGA es ganar el domingo, y no parece que sea fácil.

Sin espectadores. Dos campos de golf en juego para las primeras rondas. Un gran campeonato dos semanas antes de Navidad. Nada sobre este Abierto de Mujeres de Estados Unidos se sintió normal hasta el sábado.

Fue entonces cuando se convirtió en una rutina que durante tantos años ha definido este evento más grande en el golf femenino. El Champions Golf Club, largo, suave y salpicado de barro, puso una prima al par de cada hoyo.

La joven jugadora japonesa vio cómo una ventaja de 4 golpes se reducía a uno solo cuando su putt par en el hoyo final se deslizó por la copa para completar su peor recorrido en lo que va de torneo, pero todavía tenía la ventaja en un día tan difícil de solo dos de 66 jugadoras que pudieron superar el par.

"Todos los hoyos me parecieron muy difíciles", declaró Shibuno al concluir el recorrido, que también fue la nota dominante para el resto de las jugadoras.

Olson, quien estuvo a punto de embocar desde la calle 17 y terminó fuerte para un 71 (par) que se sintió mucho más bajo, perdió la cuenta de la frecuencia con la que tenía barro en su pelota de golf.

Jin Young Ko, la jugadora número uno del mundo y dos veces campeona de los mayores, hizo 16 pares en su ronda de 71 y eso fue suficiente para al menos darle una oportunidad de seguir en la lucha por el título al sumar 214 (+1).

Las que no tendrán oportunidad de hacerlo serán la mexicana Gaby López que entregó tarjeta firmada de 74 golpes (+3) y sumó 219 (+6) para compartir el puesto número 39 con otras 11 jugadoras, incluida la española Azahara Muñoz, que tuvo un registro de 78 golpes (+7).