La demora en la compra de más vacunas contra la covid-19 preocupa en Perú

El Gobierno peruano tiene garantizadas 23 millones de dosis, de ellas 9,9 millones de la vacuna de Pfizer que llegarán en varias entregas a lo largo de 2021. EFE/Antonio Lacerda/Archivo

Lima, 13 dic (EFE).- El acceso a las vacunas contra la covid-19 ha comenzado a generar preocupación en Perú al llegar de momento a las últimas dos semanas de 2020 con pocas dosis aseguradas para los primeros meses de 2021, cuando se prevé que pueda producirse una segunda ola de contagios en el país.

Por ahora el Gobierno peruano tiene garantizadas 23 millones de dosis, de ellas 9,9 millones de la vacuna de Pfizer que llegarán en varias entregas a lo largo de 2021 y 13,2 millones a través de la iniciativa multilateral Covax Facility, que no se esperan antes del segundo semestre del próximo año.

Sin embargo, el primer lote de Pfizer previsto para el primer trimestre de 2021 constará de 1,8 millones de dosis que servirán para 900.000 personas, pues la inmunización requiere de dos dosis aplicadas con un espacio de tres semanas.

De contar solo con ese contrato, probablemente menos del 3 % de la población peruana esté inmunizada frente al coronavirus antes del 11 de abril, fecha de las próximas elecciones generales para los que están convocados más de 25 millones de electorales.

Sin tener todavía cerrado ningún acuerdo con otros laboratorios, la cifra está por ahora lejos del objetivo marcado a finales de noviembre por la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, que apuntó a tener aplicada la primera dosis de la vacuna a 24 millones de adultos antes de los comicios generales.

PRODUCCIÓN EN CIERNES

En ese sentido, Mazzetti afirmó el sábado que la distribución de la vacuna en Perú dependerá de la capacidad de producción de los laboratorios, algunos de ellos todavía en la fase final de los ensayos clínicos.

"Ya ha habido una empresa que informó que no tiene todos los insumos necesarios para fabricar lo que había ofrecido y va a entregar menos", dijo la ministra.

Por su parte, el viceministro de Salud, Luis Suárez, confió en que el Ejecutivo peruano pueda firmar otro acuerdo de adquisición de vacunas antes de final de año que permita garantizar una mayor inmunización de la población en la primera mitad de 2021.

"Si se ha demorado o no tenemos otro acuerdo firmado es porque justamente recién los laboratorios están terminando sus estudios", remarcó Suárez en declaraciones a la emisora RPP Noticias.

NEGOCIACIONES ABIERTAS

"Actualmente estamos negociando la compra de 26 millones de dosis. Hay conversaciones muy avanzadas por la vacuna Sputnik V de Rusia, con Sinopharm de China, con AstraZeneca y con Janssen de Johnson & Johnson. En cualquier momento nos pueden dar la información de que ya se cerró el acuerdo", añadió.

Algunos de estos laboratorios están realizando ensayos clínicos de sus respectivas vacunas en Perú, entre ellos Sinopharm, cuyo proceso fue detenido temporalmente esta semana tras detectar un "evento adverso serio" en uno de los voluntarios a los que se le aplicó.

Por su parte, Antonio Pratto, miembro del Comando Vacuna, un grupo de expertos que asesora al Gobierno en la adquisición de las vacunas, afirmó este domingo que el Ejecutivo tiene que "firmar lo antes posible con algún laboratorio que tenga capacidad para vacunar por lo menos a 12 millones de personas en el primer trimestre".

CARRERA MUNDIAL POR DOSIS

Asimismo, Jaime Reusche, otro miembro del Comando Vacuna, consideró en una entrevista al diario Perú 21 que "durante el primer trimestre se debería vacunar al menos al 20 % de la población".

"Los convenios que no se suscriben se van a otros países y después no se puede comprar más dosis porque no hay capacidad de producción", aseveró Reusche.

Perú se encuentra a la expectativa de una eventual segunda ola de contagios en las próximas semanas tras haber sido uno de los epicentros mundiales de la pandemia durante el primer pico hasta ser el país con la tasa de mortalidad más alta del mundo por coronavirus.

Actualmente la pandemia ha dejado en Perú más de 983.000 contagios acumulados y más de 36.600 fallecidos con prueba positiva de covid-19.