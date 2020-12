La danesa "Another round" triunfa en los premios del Cine Europeo

La película danesa "Another round" triunfó este sábado en la edición número 33 de los Premios del Cine Europeo, donde Mads Mikkelsen recibió el galardón al mejor actor. EFE/EPA/ETTORE FERRARI/Archivo

Berlín, 12 dic (EFE).- La película danesa "Another round" triunfó este sábado en la edición número 33 de los Premios del Cine Europeo, donde recibió los de mejor filme, mejor director, mejor actor y mejores guionistas.

La historia dirigida por Thomas Vinterberg, que se mueve entre el drama y la comedia y en la que sus protagonistas experimentan con el alcohol y diferentes grados de borrachera, se impuso a las otras películas en competición a la mejor cinta del año: "Berlin Alexanderplatz", "Corpus Christi", "Martin Eden", "The painted bird" y "Ondina".

La Academia del Cine Europeo concedió sus premios desde Berlín, en una ceremonia sin público por las medidas de restricción que impone la pandemia del nuevo coronavirus y desde que el evento virtual comenzó a anunciar sus galardones se intuyó que la cinta danesa sería la gran triunfadora de la velada.

"Another round" (Druk en su título original danés), es una historia que ya había sido seleccionada a competición en la última frustrada edición del Festival de Cannes, y además en esta ocasión mereció el galardón al mejor actor, que recibió Mads Mikkelsen.

Mikkelsen logra así un nuevo reconocimiento después de que en la última edición del Festival de San Sebastián él y sus tres compañeros de reparto ganaran de manera compartida la Concha de Plata al Mejor Actor por esta cinta.

El filme danés muestra a cuatro amigos, profesores con monótonas vidas laborales y personales, que deciden llevar a la práctica una teoría según la cual los humanos tenemos un déficit de alcohol en la sangre del 0,05 % y que, cuando se cubre esa carencia, las personas se sienten más relajadas, serenas, abiertas, creativas y valientes.

La cinta danesa consiguió, además, el reconocimiento de la Academia del Cine Europeo al llevarse el premio al guión, para el director y Tobias Lindholm.

PREMIO A LA MEJOR ACTRIZ PARA LA ALEMANA BEER

La actriz alemana Paula Beer recibió el reconocimiento como mejor actriz por su interpretación en la cinta "Ondina", dirigida por Christian Petzold, un "cuento de hadas moderno" que traslada el mito clásico de esta ninfa acuática al Berlín contemporáneo y capitalista.

A este galardón era candidata entre otras la actriz española Marta Nieto, por su papel en "Madre", la película de Rodrigo Sorogoyen.

El británico-irlandés Mark Cousins obtuvo un nuevo galardón, el destinado a premiar la innovación cinematográfica por "Women make film: a new road movie through cinema", un documental producido entre otros por la actriz Tilda Swinton.

Se trata de un trabajo de 14 horas de duración que repasa la mirada de la mujer sobre el cine, con fragmentos de casi mil películas que cubren casi tres décadas, con la intención de destacar la aportación femenina al séptimo arte.

Los anuncios de los premios de la Academia del Cine Europeo comenzaron el pasado 8 de diciembre; al día siguiente se conoció ya que las películas españolas "La trinchera infinita" y "El Hoyo" ganaron dos de los premios de la categoría "Excelencia".

La primera, por su maquillaje y peinado, y la segunda por sus efectos visuales especiales.

El equipo formado por Yolanda Piña, Félix Terrero y Nacho Díaz recibieron el primer galardón, en un acto virtual, por su trabajo en la cinta dirigida por Aitor Arregi, Jon Garaño y José Mari Goenaga.

Asimismo fue distinguido Iñaki Madariaga por los efectos visuales de "El Hoyo", el filme dirigido por Galder Gaztelu-Urrutia.

Este mismo día se dio a conocer la elección de la cineasta polaca Agnieszka Holland como presidenta de la EFA, con lo que se cierra el largo periodo al frente de esa institución del realizador alemán Wim Wenders, uno de sus impulsores y fundador. Ambos fueron anfitriones de la ceremonia de este sábado.

Holland, nominada a los Oscar con "In darkness" ("Entre sombras"), "Europa, Europa" y "Angru Harvest", ha sido una presencia habitual del festival de cine berlinés, donde en 2017 ganó un Oso de Plata con "Pokot" -"Spoor"-, para competir en 2019 con "Mr. Jones" y exhibir en su esta edición "Charlatan", por la que era candidata a la mejor dirección.

EL PREMIO DE ANIMACIÓN, A UNA COPRODUCCIÓN FRANCO-BELGO-ESPAÑOLA

El viernes se conoció otro de los galardones de este año, el premio europeo de Animación, que fue para la coproducción franco-belgo-española "Josep", del director francés Aurel, quien lo dedicó a "todos los migrantes que tratan de escapar de las guerras, las dictaduras y la pobreza", así como a "las organizaciones que tratan de ayudarles".

Se trata de un largometraje ambientado en 1939 y que cuenta la historia de un gendarme francés que conoce y traba amistad con el ilustrador catalán Josep Bartoli en un campo de concentración en Francia, donde se hacinaban los refugiados republicanos que huían de las tropas franquistas al término de la Guerra Civil Española.

También se conoció el viernes otro galardón al cine francés: "The big hit", de Emmanuel Courcol, que obtuvo el premio europeo de Comedia; cuenta la historia de Etienne (interpretado por Kad Merad), un actor que dirige un taller de teatro en una prisión con reclusos que interpretan la obra de Samuel Beckett "Esperando a Godot".