Irán.- Suspendido el Foro de Negocios Europa-Irán tras la ejecución de un periodista iraní

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El Foro de Negocios Europa-Irán que estaba previsto para los días 14-16 de diciembre ha sido suspendido por la organización después de que varios representantes europeos anunciaran su intención de no participar en la cita telemática en respuesta a la ejecución del periodista crítico Ruholá Zam en Irán.



"El comité organizador del Foro de Negocios Europa-Irán ha decidido tomar la decisión excepcional de posponer la conferencia", ha anunciado el propio Foro a través de un comunicado oficial en el que se expresa la esperanza de que se celebre "en un futuro cercano", aunque sin fecha concreta.



El Foro recuerda que la cita iba a congregar a más de 3.300 individuos de 40 países. "Las comunidades empresariales de Europa e Irán siguen considerando que existe un importante potencial y valor para los intercambios comerciales", ha señalado el Foro.



Los embajadores de Francia, Alemania, Austria e Italia han anunciado su renuncia a participar en el foro, en el que estaba programada la intervención del ministro de Exteriores iraní, Mohammad Yavad Zarif. También estaban en la agenda los embajadores Alemania, Austria e Italia, así como el Alto Representante de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell.



El Ministerio de Asuntos Exteriores francés ha informado de que "debido a la bárbara e inaceptable ejecución" de Zam los embajadores de estos cuatro países no participarían en el evento.



Un alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán también ha publicado en Twitter que "debido a los acontecimientos", Alemania y otros países de la UE no participarían en el Foro.



El sábado la UE condenó la ejecución de Zam "en los términos más enérgicos". La UE considera que "la pena de muerte es un castigo cruel e inhumano, que no actúa como disuasivo del delito y representa una negación inaceptable de la dignidad e integridad humanas".



En respuesta a la declaración "injerencista" de Bruselas, el Ministerio de Exteriores iraní ha convocado al embajador alemán en Teherán, Hans-Udo Muzel, para trasladar una protesta formal.



Zam era el fundador del medio digital 'Amadnews' que fue usado como fuente de información por muchos de los iraníes que participaron en las protestas contra el gobierno de su país por la mala situación económica del país en 2017 y 2018.



A través de un canal de Telegram que llegó a tener más de un millón de suscriptores, el medió se convirtió en un foro para los protestantes y cuando el Gobierno iraní consiguió cerrarlo alegando que se incitaba a la violencia, Zam lo reabrió con otro nombre bajo el que estuvo funcionando hasta que fue detenido.



Zam, que vivía exiliado en Francia, fue arrestado por la Guardia Revolucionaria iraní el año pasado en una operación cuyos detalles no han trascendido nunca, pero en que, según el cuerpo de seguridad iraní, se utilizaron "servicios de inteligencia modernos y tácticas innovadoras".