Irak.- HRW pide a la Judicatura iraquí que tome ejemplo de la labor del tribunal especial juvenil sobre Estado Islámico

La corte trata a los menores "como víctimas" en lugar de agresores y actúa más acorde al derecho Internacional que otros tribunales iraquíes



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



La ONG Human Rights Watch (HRW) ha recomendado este domingo a las autoridades judiciales iraquíes que se apliquen el ejemplo de la labor del tribunal especial diseñado para juzgar a menores sobre su pertenencia a Estado Islámico; una corte que antepone los Derechos Humanos a cualquier otra consideración y trata a los jóvenes encausados como víctimas y no como terroristas.



Este tribunal, encargado de juzgar presuntos vínculos entre los menores y la organización terrorista "parece cumplir con las normas internacionales de derechos humanos mejor que otros tribunales iraquíes" al ordenar la liberación de 75 presuntos menores infractores por razones que incluyen desde la falta de pruebas y la prevención de la doble incriminación, así como de conformidad con las disposiciones de la ley de amnistía iraquí.



"El trabajo de este comité sugiere que algunos jueces iraquíes entienden cómo aplicar los principios internacionales de los Derechos Humanos incluso si el resto del sistema los ignora", ha declarado la investigadora principal sobre crisis y conflictos de HRW, Belkis Wille.



"Esperamos que el Consejo Superior de la Judicatura comparta este ejemplo positivo con los tribunales de todo el país para permitir que esto se convierta en la norma y no en la excepción", ha añadido.



HRW recuerda que, durante años, las autoridades judiciales de los gobiernos regionales de Irak y Kurdistán han acusado de terrorismo a cientos de niños por presunta afiliación a Estado Islámico. Muchos de los cargos se han basado en "acusaciones dudosas y confesiones forzadas", independientemente del alcance de su participación en la organización.



Este enfoque, entiende HRW, "viola las normas internacionales de que los niños reclutados por grupos armados deben ser tratados ante todo como víctimas, no como criminales". El Comité de los Derechos del Niño de la ONU, cita la ONG, declara que los países deben abstenerse de acusar y enjuiciar a los niños por la mera asociación con un grupo armado no estatal, incluidos los grupos terroristas designados como tales.



HRW recomienda por tanto al Gobierno iraquí y al Gobierno regional del Kurdistán que enmienden las leyes antiterroristas para poner fin a la detención y el enjuiciamiento de niños únicamente por participar en Estado Islámico, siempre teniendo en cuenta que el derecho Internacional prohíbe el reclutamiento de niños en grupos armados.



Hasta el momento en que se modifiquen las leyes, el Consejo Superior de la Judicatura debería instruir a los jueces de todo el país para que liberen a todos los niños que no hayan cometido otros delitos y garanticen su rehabilitación y reintegración. Los niños que puedan haber cometido otros delitos violentos deben ser tratados de acuerdo con las normas internacionales de justicia juvenil.



Las autoridades también deben poner fin a todo uso de la tortura, investigar a los responsables y hacerlos responsables, y trabajar con las Naciones Unidas y otros grupos creíbles de protección infantil para establecer programas que ayuden a rehabilitar y reintegrar a los niños anteriormente asociados con grupos armados.



"Irak ha dado un pequeño paso hacia la protección de los derechos de los niños en lugar de pisotearlos, pero este progreso corre peligro si las autoridades no lo repiten en otros lugares", ha declarado Wille.