Internacional paraguayo Julio Cáceres formaliza retirada a los 41 años

En la imagen el futbolista paraguayo Julio César Cáceres (c). . EFE/ Andrés Cristaldo/Archivo

Asunción, 12 dic (EFE).- El futbolista paraguayo Julio César Cáceres, que disputó tres mundiales con la Albirroja y defendió los colores de los argentinos River Plate y Boca Juniors, formalizó este sábado su retirada en el partido de Liga que su equipo, el Olimpia, ganó 4-2 al General Díaz.

Cáceres, de 41 años, ingresó en los minutos finales del encuentro de la décima jornada del torneo Clausura disputado en el estadio Manuel Ferreira de Olimpia, el equipo más laureado del país en el que hace 20 años debutó como profesional.

"Algunas veces buscamos siempre el tiempo ideal para decir hasta acá, pero hoy me tocó estar con mis compañeros y creo que estoy en el mejor lugar para hacer mi despedida, en el sentido de jugar un poco", declaró el defensa central a la televisión.

El 'Emperador' no descartó que más adelante y cuando el fútbol recupere el bullicio del público, ausente ahora en las gradas por la pandemia de coronavirus, pueda volver a vestir la camiseta del "Rey de Copas" en el estadio "donde todo se inició para mí".

"El fútbol me dio todo, formé mi familia, me hizo como persona, siempre traté de ser lo más profesional posible y cumplí", resaltó al enfatizar que se siente agradecido al deporte que le llevó a ganar títulos y transitar por varios clubes del exterior.

Cáceres obtuvo siete títulos a nivel de clubes entre 2000 y 2019, cinco con el Olimpia, uno con el Guaraní y otro con Boca Juniors.

Y en el ámbito internacional cosechó con el Decano las copas Libertadores 2002 y Recopa Sudamericana 2003 y con el Boca la Recopa Sudamericana 2008.

Con la selección nacional disputó los mundiales de Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, cuando los sudamericanos fueron apeados de los cuartos de final por España, a la postre campeona.

En su primera experiencia del exterior fue jugador del Nantes francés (2004-2005) y posteriormente estuvo en el Atlético Mineiro de Brasil, River Plate, Gimnástic español, Tigres de México y Boca Juniors.